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Nema ništa gore od kombinacije u kojoj su farmerke super, a čizme se uopšte ne vide. Neki modeli ne izgledaju najbolje uz ravne čizme, drugi su predugački, a treći toliko široki da obuća potpuno nestane ispod nogavice. Zato je Zara u ponudu ubacila model koji, po svemu sudeći, rešava baš taj problem — Z1975 Comfort culotte farmerke.

Kroj je kombinacija visokog struka, širokih nogavica i nešto kraće dužine. Ključna je ta dužina: nogavica se završava iznad članka, pa obuća ostaje deo kombinacije, a ne nešto što se krije. To je i najveća prednost ovog modela — uz njega podjednako dobro stoje elegantne gležnjače s potpeticom, koje dodatno izdužuju siluetu, i masivniji modeli poput vojničkih čizama ili popularnih UGG čizama.

Ispod širokih nogavica ima mesta i za visoke čizme, pa nema onog klasičnog muka oko toga kako da uklopiš pantalone i obuću. Visok struk pritom doprinosi laskavom izgledu, a opušteniji kroj znači da možeš da ih nosiš ceo dan bez razmišljanja.

Što se stilizovanja tiče, opcija je mnogo. Za elegantniju varijantu dovoljna je košulja ili obična majica uvučena u farmerke, plus gležnjače na petu. Za svakodnevni izgled ide predimenzionirani džemper i ravne čizme — po nama, to je najsigurnija kombinacija za hladne dane.

Model se prodaje u tri nijanse: tamnosmeđoj, beloj i svetloplavoj. Čokoladna se izdvaja kao jedan od favorita sezone i lako se kombinuje s bež, krem, sivim i bordo komadima. Bele farmerke su zanimljiv izbor ako hoćeš da razbiješ zimsku monotoniju, a svetloplavi teksas je klasik koji ne izlazi iz mode.

Cena je 4.590 dinara. Za komad koji pokriva i elegantnu i svakodnevnu varijantu to i nije loša računica za ovu sezonu — pitanje je samo da li si tim za čokoladnu ili ostaješ veran plavom teksasu.