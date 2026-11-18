Zabava

Mel Gibson je u karijeri odbio dve uloge za koje su drugi glumci kasnije dobili Oskara za najbolju mušku ulogu. Prvo Kišni čovek, pa Gladijator. Obe priče ispričao je sam, osvrćući se na vreme kada je još bio poželjan u Holivudu, kada su ljudi želeli da sarađuju s njim i kada je za velike filmske projekte mogao da dobije milione.

Gibson je američki glumac, reditelj, producent i scenarista, poznat i po serijalu Smrtonosno oružje. Osvojio je dva od tri Oskara za koje je bio nominovan. Za glumački rad dobio je samo dve značajnije nominacije, za Zlatni globus, za filmove Otkupnina Rona Hauarda i Šta žene žele Nensi Majers. I to je bilo sve, iako je veći deo osamdesetih, čitave devedesete i početak dvehiljaditih proveo kao jedna od najvećih i najisplativijih zvezda filmske industrije.

Kišni čovek je bio „prilično dobra prilika“

„Bože, sećam se da mi je pre nekog vremena ponuđen Kišni čovek. To je bila prilično dobra prilika. Ali ono što je sjajno jeste to što ga je na kraju igrao Dastin Hofman, koji je bio izvanredan“, prisetio se Gibson.

Hofman je bio toliko dobar da mu je Američka filmska akademija dodelila svoje najveće priznanje. Nije teško zamisliti ni verziju filma iz 1987. u kojoj Gibson tumači Rejmonda Bebita – imao je sve što je za tu ulogu bilo potrebno. Ali mu se iz nekog razloga Tequila Sunrise tada verovatno činio kao bolji izbor.

Dvanaest godina kasnije – Gladijator

Godine 1999. dogodilo se gotovo isto. Gibsonu je ponuđeno da u Gladijatoru Ridlija Skota igra Maksimusa Decima Meridija, oca ubijenog sina i supruga ubijene žene, koji će im se osvetiti u ovom ili sledećem životu. Dvoumio se između Gladijatora i Patriote Rolanda Emeriha.

Ta odluka ga je koštala još jedne prilike za ulogu koja donosi Oskara za najbolju mušku ulogu. Rasel Krou je na kraju preuzeo Maksimusa i ostvario nastup koji mu je doneo veliku slavu, kao i najvažnije filmsko priznanje.

Verovatno je tako i bilo bolje. Gibson bi možda bio previše poznat za tu ulogu, pa bi njegova slava odvlačila pažnju publike. Osim toga, smatrao je da je već prestar za nju.

Bonda je odbio bez kajanja

Pošto je do tada već odbio i ulogu Džejmsa Bonda, zbog čega se nimalo nije kajao, moguće je da mu nije previše teško palo ni to što je propustio dve uloge koje su mogle da mu donesu Oskara. Ipak, možda danas na to gleda drugačije.

Dve decenije na margini

Prošlo je 20 godina otkako se njegov ugled u mejnstrim Holivudu urušio. To znači da danas postoji čitava generacija gledalaca koja se ili ne seća, ili ne zna, ili nikada ne bi poverovala da je „Ludi Mel“ na vrhuncu karijere bio prava holivudska zvezda prve kategorije i glumac koji je predvodio velike filmske projekte.

Poslednje dve decenije proveo je na margini filmske industrije, dok su ga njeni najuticajniji predstavnici odavno odbacili zbog njegovih postupaka van filmskog platna. U međuvremenu je dobio Zlatnu malinu za najgoru sporednu mušku ulogu – igrao je oca lika Marka Volberga u filmu Tatin sin 2. Pao je toliko da čak nije uspeo da se nađe ni u užem izboru za najgoreg reditelja za Flight Plan, svoj izuzetno loš akcioni triler smešten u avionu, u kojem je takođe glumio Volberg.

Dve odbijene uloge, dva Oskara koja su otišla drugima. Ako ti sledeći put ponude rolu u kojoj te čeka Dastin Hofman ili Rasel Krou, dobro razmisli – ili nemoj, ako ti je draže da snimaš Tequila Sunrise.