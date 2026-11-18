Zabava

U subotu u emisiji „Zvezda Granda“ nije falilo smeha ni dobrog raspoloženja, a za najzanimljiviju situaciju pobrinuli su se Svetlana Ceca Ražnatović, Dragan Kojić Keba i Đorđe David.

Ceca je u jednom trenutku uputila Kebi neočekivane reči, zbog kojih se pevač potpuno zbunio: „Bože, što te volim, pa ovo nije normalno.“

Keba je ostao zatečen i počeo da gleda u kolege, valjda tražeći pomoć. Okrenuo se ka Đorđu Davidu, što Ceca nije propustila da primeti, pa ga je odmah upitala zašto gleda u Đorđa, a ne u nju.

U studiju je nastao smeh, a Đorđe David je jedva dočekao da se uključi u ovu neobičnu razmenu. Uz osmeh je dobacio da se „ljubav polako preselila na brkove“ i da će njih dvoje o tome razgovarati posle.

Ceca se nije zbunila ni najmanje. Kroz smeh je poručila da je njeno srce veliko i da ima mesta i za Đorđa i za Milija.

Ni Snežana Đurišić nije mogla da odoli, pa je kroz smeh dobacila da, ako je sve trojicu stavila na isto mesto, onda je njoj svejedno.

Priznajmo — ovakve male scene su uvek najbolji deo emisije. Nema napetosti, nema suza, samo ekipa koja se zeza, a publika ne zna gde da gleda. Ceca je sve odradila rutinski, kao da Kebi svaki dan izjavljuje ljubav, dok je Đorđe za tri sekunde uspeo da ubaci i brkove i najavu ozbiljnog razgovora. Za to je, ruku na srce, potreban talenat.

Snežana je, iskreno, rekla ono što je verovatno pola studija mislilo — njena replika o trojici na istom mestu je najbolji opis cele situacije. Niko se nije našao prozvan, svi su se smejali, i tačno tako izgleda dobra atmosfera na snimanju.

Kebi ostaje samo jedno — da na sledećem snimanju dobro izmeri gde sedi. Mada, kod Cece to obično ništa ne pomaže.