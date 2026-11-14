Zlata Petrović je živela u podrumu od tridesetak kvadrata, a danas ima stan u Mirijevu i porodično imanje u Grabovcu

Zabava

Pevačica Zlata Petrović već više od četiri decenije traje na domaćoj estradnoj sceni, a tokom bogate karijere uspela je da obezbedi finansijsku sigurnost za sebe i svoje najbliže. Za razliku od mnogih koji su zarađeni novac trošili neplanski, Zlata je godinama pažljivo štedela i ulagala u nekretnine, sa jasnim ciljem — da sve što je stvorila ostane njenoj deci i unucima.

Razlog za njen odgovoran odnos prema novcu leži u teškom detinjstvu i periodu oskudice. U emisiji "Metar moga sela" ispričala je da je porodica nekada živela veoma skromno i bavila se čuvanjem krava i ovaca. U jednom periodu života stanovala je u izuzetno skučenoj kućici, odnosno podrumu od svega tridesetak kvadrata, gde je problem bilo i prisustvo miševa. Upravo to iskustvo naučilo ju je da vrednuje svaki dinar stečen radom i nastupima i da na vreme misli o budućnosti porodice.

Najveći deo pažnje javnosti privukao je njen porodični stan u beogradskom naselju Mirijevo, koji je godinama uređivala sa puno pažnje, u roze i belim tonovima, sa mnogo prirodnog svetla i cveća. U opremanju tog doma učestvovao je i njen sin Jovan Pejić, kome je pevačica i namenila ovu nekretninu. "Pa svi valjda sve ostavljamo deci, to je njihovo", poručila je jednom prilikom kroz osmeh.

Kako bi nasledniku i snajki Eni obezbedila komforan životni prostor, pevačica je donela praktičnu odluku i kupila za sebe manji stan od oko 35 kvadrata, dok je dosadašnji dom u Mirijevu prepustila sinu i snaji.

Pored nekretnina u prestonici, važan deo njene životne priče ostaje i porodično imanje u Grabovcu kod Obrenovca. Na mestu gde su se nekada nalazile skromne kuće građene od čerpića i blata, danas stoje dve prostrane kuće. Jedna od njih pripada njenom bratu Goranu, dok je druga pripadala njenom pokojnom bratu.