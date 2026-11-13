Darko Lazić podsetio nas na detinjstvo: ova večera je bio pravi throwback

Zabava

Darko Lazić je na Instagramu pokazao šta je sebi pripremio za večeru: hleb nadrobljen u mleko i posut šećerom, jednostavnu poslasticu koju su mnogi nekada rado jeli. Uz objavu je kratko poručio: „Ko se seća stare poslastice, e pa prijatno“. Objava je brzo privukla pažnju pratilaca i probudila nostalgiju za ukusima koji su obeležili detinjstvo mnogih generacija.

Ova objava je posebno zanimljiva kada se uzme u obzir da je Lazić prethodnih godina prošao kroz veliku fizičku transformaciju. Dugo se borio sa viškom kilograma, a nakon teške saobraćajne nesreće kretanje mu je bilo dodatno ograničeno. U jednom periodu dostigao je 169 kilograma. Ispričao je da je posle nesreće sedam meseci bio u kolicima, a da pre nesreće, iako gojazan, nikada nije prešao 120 kilograma.

Izazov transformacije i odnos sa hranom

Lazić je rekao da je operaciju želuca imao pre godinu dana i da je izgubio 109 kilograma. Kako je otkrio, može da jede bukvalno sve što poželi, ali u jako maloj količini: „pojedem kao beba, ali jedem više puta na dan“.

Ispričao je i kako se ponaša u restoranu: kad ode, naručuje kao ranije, svega po malo da bude šareno, jer mu je lepo za oči, pa stane i kaže „Jedite oči“.

Priznao je da mu nije bilo lako da se navikne na komplimente na račun izgleda, jer je godinama sebe doživljavao drugačije. Rekao je da je ceo život bio buca i da nikada nije očekivao da će mu neko reći da je zgodan.

Porodica i povratak 'pravog Darka'

Lazić je govorio i o promenama u svakodnevici, ističući da mu supruga Katarina pruža veliku podršku i vodi računa o njemu. „Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni“, rekao je, dodavši: „Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud“.

Kako je tada otkrio, posle godinu i po dana ponovo je počeo da trenira. Najavio je da će godina biti jako teška za njega i psihički i fizički, ali da će isplivati zbog svog zdravlja, dece i cele porodice. „Vraćam se na starog Darka kakvog je narod voleo, onog pravog Darka“, poručio je.