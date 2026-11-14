Nikola Rokvić prekinuo koncert u Sava Centru i obratio se publici

Zabava

Prvi solistički koncert Nikole Rokvića u Sava Centru održan je u petak 13. novembra, a pevač je njime obeležio 20 godina muzičke karijere. Atmosfera je, sudeći po svemu, bila emotivna od prvih taktova.

Rokvić je na scenu izašao u elegantnom ljubičastom odelu i koncert otvorio svojim velikim hitovima, koje je publika pevala zajedno sa njim. Pažnju je privukla i njegova supruga Bojana Barović, koja ga je bodrila iz prvog reda. Odabrala je bordo modnu kombinaciju, pa su supružnici bili savršeno usklađeni. Nije krila koliko uživa u njegovom nastupu — već na početku koncerta ustala je, zaigrala i zaplesala uz njegov veliki hit "Povredi me". Pred početak koncerta govorila je o povratku u rijaliti.

U jednom trenutku Nikola je zaustavio koncert kako bi se obratio publici. Govoreći o dve decenije karijere, osvrnuo se na brojne uspone i padove koji su obeležili njegov životni i profesionalni put. Priznao je da je u pojedinim trenucima razmišljao o odustajanju od pevanja, ali da ga je ljubav uvek vraćala na pravi put.

Kada se okrenem i pogledam ove godine, toliko ljubavi i radosti, ali isto tako toliko tuge, rekao je, i dodao da ga je baš u trenucima kada je razmišljao da odustane na pravi put vraćalo ono što nikada ne prestaje i ne prolazi — ljubav prema Bogu, zahvalnost za darove i talente koje je dobio, ljubav prema muzici i prema publici.

Istakao je i da mu cilj nije samo obeležavanje godina provedenih na estradi, već da sa publikom podeli najvažnije trenutke svog života i karijere. Posebno se osvrnuo na početke muzičkog puta, kada je još kao dete nastupao sa ocem Marinkom Rokvićem.

Zato večeras ne želim da proslavljamo mojih 20 godina, 25, 30 koliko pevam, kad sam i sa Marinkom krenuo kao dete, rekao je.

Dvadeset godina, ljubičasto odelo, bordo kombinacija u prvom redu i pesma koju peva cela dvorana — ako je ovo bio početak neke nove etape, izabrao je baš kako treba. Da li ste bili tamo, ili vam je i snimak govora bio dovoljan?