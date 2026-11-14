Hugo i Relja Popović zajedno: pet pari patika koje je dizajnirao lično on

Zabava

Hugo i Relja Popović udružili su snage u novoj kreativnoj saradnji koja spaja modu, muziku i lični identitet. U središtu projekta nalazi se pet pari Hugo patika koje je Relja lično dizajnirao, i svaki par dobio je sopstveni kreativni pečat.

Relja je patike dizajnirao lično, a svaki od pet pari nosi njegov kreativni pečat.

Relja Popović je jedno od najprepoznatljivijih imena regionalne muzičke scene, poznat i po autentičnom muzičkom izrazu i prepoznatljivom stilu, a publika ga zna i kroz glumačke projekte. Brend u njemu vidi upravo one vrednosti koje i sam neguje: individualnost, samopouzdanje i hrabrost da se ostane veran sebi.

Ace of Spades kao zajednički motiv

Inspiraciju za dizajn Relja je pronašao u simbolu Ace of Spades, koji zauzima istaknuto mesto i u novoj Hugo kolekciji za sezonu jesen/zima 2026. Taj zajednički kreativni motiv postao je prirodna veza između Reljinog ličnog izraza i dizajnerskog pravca brenda.

Deluje kao da su se obe strane poklopile oko jednog znaka — a kad se to desi, saradnja obično ne izgleda kao ugovor, nego kao stvar ukusa.

Bordo, crna i bela, plus još dve varijacije

Pet pari patika donosi različite interpretacije prepoznatljive estetike brenda. Dominiraju bordo, crna i bela boja, dok dodatne varijacije uključuju svetloplavu nijansu i kombinaciju bele, plave i crne. Kroz igru boja i detalja Relja je uneo svoj prepoznatljiv stil u svaki par, stvarajući modele koji odražavaju njegovu individualnost.

Ako birate samo jedan par, bordo i crna su najsigurniji teren. Svetloplava je za one koji neće da se utope u masi — mada, iskreno, sa pet pari u igri, izbor je sve samo ne lak. Pet pari je i broj koji ima smisla: dovoljno za malu kolekciju, a opet dovoljno da svaki par bude priča za sebe.

Novo kreativno poglavlje

Dizajn patika za Relju je novo kreativno poglavlje i prilika da se vrati jednoj od svojih ranih inspiracija — hip-hop kulturi i reperima koji su svoj identitet gradili i kroz modu.

„Veoma sam srećan što sam dobio priliku da sarađujem sa HUGO timom i vrhunskim dizajnerima i da zajedno kreiramo patike koje nose i moj lični pečat“, ističe Relja. Uz to dodaje: „...hip-hop kultura je oduvek bila važan deo mog sveta.“

Red Means GO i zimska kolekcija

Saradnja prati filozofiju globalne Hugo kampanje Red Means GO, koja za sezonu jesen/zima 2026. slavi ambiciju, istrajnost i slobodu da svako gradi sopstveni put. Zajednička poruka Huga i Relje je jasna: autentičnost ne podrazumeva prilagođavanje, već hrabrost da budeš ono što jesi.

Nova Hugo kolekcija za jesen/zimu 2026. donosi savremenu reinterpretaciju estetike devedesetih — upečatljive siluete, slojevito odevanje, kožne komade, denim i prepoznatljive detalje, među kojima se izdvaja motiv Ace of Spades. Relja je u okviru saradnje izdvojio i svoje omiljene komade iz FW26 kolekcije, kao izbor zimskih favorita koji najbolje oslikavaju njegov lični stil.

Gde da ih nađete

Patike iz saradnje Hugo i Relja, kao i odabrani komadi iz kolekcije Hugo FW26, mogu se pronaći u Hugo monobrend radnjama širom regiona, u Fashion&Friends radnjama, kao i putem mobilne aplikacije i sajta www.fashionandfriends.com.

Spajanjem Reljine kreativne energije, pet posebno dizajniranih pari patika i nove zimske kolekcije, Hugo nastavlja da gradi vezu između mode i savremene kulture, dajući prostor pojedincima koji se ne plaše da budu drugačiji.

Da li biste ih nosili ili bi završile na polici sa etiketom „ne smem da ih isprljam“? Mi tipujemo na ovo drugo.