Luna Đogani pozirala u kupatilu pored veš mašina, Marko Miljković snimio radove na seoskom imanju

Zabava

Rijaliti zvezda i influenserka Luna Đogani objavila je nove fotografije snimljene u ogledalu kupatila. Pored nje su, poređane u kadar, ušle i veš mašina i mašina za sušenje veša.

Na sebi je imala usku svetloružičastu majicu sa dubokim dekolteom, a donji deo trenerke spustila je nisko na bokove, otkrivajući go stomak i naglašavajući široke kukove.

Fotke su munjevitom brzinom prikupile na hiljade lajkova, a ispod objave je usledila prava lavina komplimenata — fanovi su hvalili njen izgled i obline.

Opušteni kućni kadrovi, čini se, rade posao bolje od svake kampanje: Luna i u najjednostavnijem izdanju ume da privuče pažnju javnosti i zapali internet.

Njen suprug Marko Miljković podelio je sa pratiocima nove detalje i snimke radova na seoskom imanju koje je kupio sa Lunom. Rekonstrukcija nekretnine je u punom jeku, a trenutno je težište na postavljanju novog krova.

Marko je iskreno priznao da sređivanje kuće na selu zahteva ogromna finansijska sredstva, ali da je čvrsto rešen da projekat privede kraju. Istakao je da svi radovi za sada teku po planu i izrazio nadu da će se uspešan tempo nastaviti i u narednom periodu.

„Ogromne, ogromne pare vam trebaju da bi sredili, da bi napravili... Sve ide po planu, hvala Bogu“, rekao je Miljković.

Snimci gradilišta na kojima se vide majstori na krovu ubrzo su izazvali veliku pažnju i brojne reakcije njihovih obožavalaca.

Izgleda da njih dvoje podjednako dobro prolaze i u kupatilu i na gradilištu — ostaje samo da vidimo šta će pre biti gotovo, krov ili Lunin sledeći selfi.