Slađana Zrnić dobila „Dijamantski leptir“, nagradu joj uručio Biković

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Film „Ruka pravde“, u režiji Nemanje Ćeranića, osvojio je prvo međunarodno priznanje: Slađana Zrnić dobila je Evroazijsku filmsku nagradu „Dijamantski leptir“ za najbolju sporednu žensku ulogu, a na svečanoj ceremoniji u Moskvi nagradu joj je uručio Miloš Biković.

Nije to jedina dobra vest za ekipu — film je imao nominacije u četiri kategorije za istu nagradu, pa se uz osvojeno priznanje za sporednu žensku ulogu ime „Ruke pravde“ već čulo van Srbije. Za ostvarenje koje tek počinje svoj festivalski put, to je sasvim pristojan start. Malo ko sme da se pohvali da mu je prva nagrada stigla pre prve karte koju je prodao.

Film je imao i svetsku premijeru na 67. Međunarodnom filmskom festivalu u Solunu, a uvršten je i u program Međunarodnog filmskog festivala na ostrvu Hainan u Kini. Dve destinacije pre zvanične premijere — festivalski put je, ruku na srce, počeo bolje nego što većina domaćih filmova uopšte sanja.

Do domaće publike ipak treba malo strpljenja: svečana beogradska premijera zakazana je za 2. mart 2027. godine u Plavoj dvorani Sava centra, a od 4. marta film će se naći u bioskopima širom zemlje. Distribucija je poverena „Art Visti“.

Glumačku podelu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Slađana Zrnić, Jovan Savić, Ljubiša Savanović i mnogi drugi. Režiju potpisuje Nemanja Ćeranić, koreditelj je Nebojša Pajkić, a scenaristi su Mirko Stojković, Strahinja Madžarević i Nebojša Pajkić. Film je nastao u produkciji Tracktor Production i TS Media, uz podršku Filmskog centra Srbije.

Da budemo iskreni, najzanimljiviji deo cele priče je to što je „Ruka pravde“ pokupila nagradu pre nego što je iko od nas platio kartu. Ako ovako nastavi, do beogradske premijere u martu trebaće joj poseban kofer samo za priznanja. Vidimo se u Sava centru — ili ćemo, po starom dobrom običaju, ipak čekati da se film pojavi na internetu?