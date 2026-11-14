Ferid Avdić o basnoslovnom bakšišu: Uvek moraš deo da podeliš nekom koga znaš

Zabava

Pevač Ferid Avdić, iza koga je višedecenijska karijera, o estradnim pričama na temu basnoslovnih bakšiša priča drugačije od većine kolega. Dok se mnogi izvođači javno hvale astronomskim sumama koje zarađuju na privatnim veseljima, Avdić na istu temu gleda bez velikih brojeva i bez hvalisanja.

Na njegovim nastupima delile su se ozbiljne sume, ali jedno ga izdvaja: nikada nije postojala jedna posebna pesma koja mu je donosila najviše novca. Zvuči čudno za nekoga sa toliko godina na sceni, ali kod Avdića očigledno nije presudila pesma, nego veče i publika.

Ko bi to sad znao. Dešavalo se to i na pesme od kolega, na sevdalinke... rekao je pevač i dodao da nema baš neku pesmu koju bi po tom pitanju izdvojio.

Kada se prisetio trenutaka u kojima je držao najveće sume, setio se nastupa van zemlje. Bile su to neke svadbe u Italiji pre petnaestak godina, a bilo je tu po 10.000 maraka ili evra.

Iz toga izvlači i poređenje sa kolegama: kaže da je skroman, za razliku od nekih koji se hvale. Postoje, dodaje, i pravi kraljevi bakšiša, a sve zavisi od publike — u kom si društvu i kako ko hoće da daje pare. Najvažnije je, objašnjava, da čovek shvati da je pesma dobra i da dá osicu.

Ono što ga stvarno razlikuje od mnogih kolega nije iznos, nego pravilo koje ne krši: zarađeni bakšiš nikada ne zadržava u celosti samo za sebe. Deo obavezno ide bližnjima.

Uvek moraš bar prosto od te sume da podeliš nekom koga znaš, kaže Avdić. Prijatelj ili rodbina — svejedno je. Kako objašnjava, glupost je uzeti sve sebi, a novac koji si zaradio treba dati i drugima, da i oni malo zarade.

Avdić tako priču okreće na drugu stranu: nema liste hitova koja donosi najviše para, nema cifre za hvalisanje — samo pravilo da deo uvek ide dalje.