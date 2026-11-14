Sanja Dončić supruga upoznala u supermarketu: „Išao je za mnom i kupovao i šta mu ne treba“

Zabava

Pevačica Sanja Dončić svog je supruga upoznala među rafovima običnog supermarketa, a ne na crvenom tepihu ili gala prijemu. Dok je birala brzinski obrok, nije ni slutila da će joj taj odlazak u prodavnicu promeniti životni pravac. Ljubavne priče koje zvuče kao holivudski scenario ponekad počinju na najobičnijim mestima.

„U supermarketu. To je dokaz da ljubav može da se desi bilo gde, samo treba da se pusti... Nisam nosila korpu... tada sam kupovala supu u kesici, on je mene spazio, ja njega, išao je za mnom i kupovao i šta mu ne treba“, prisetila se Sanja tog prvog susreta.

Sudbina se s njima poigrala znatno ranije. Putevi su im se ukrštali još u detinjstvu u Smederevu, a Sanja je priznala da se kao devojčica igrala u njegovom dvorištu i „krala“ voće. Zvanično ih je spojila zajednička prijateljica i njegova komšinica, koja im je pričala jedno o drugom pre nego što su pružili ruku jedno drugom.

Kada su uplovili u vezu, on uopšte nije znao čime se Sanja bavi. Saznanje da pred sobom ima pevačicu dočekao je sa dozom skepse: „Jao, samo mi to fali u životu“. Ipak, postavio joj je jasan uslov — ukoliko želi njegovu podršku, njen rad mora da bude na vrhunskom, „top“ nivou.

To je kod pevačice probudilo inat. Suprug ju je uputio kod svoje prijateljice, profesorke operskog pevanja, a Sanja je za svega deset dana savladala i izvela zahtevnu numeru „Con Te Partirò“. Kada je čuo rezultat, shvatio je šta ima pred sobom.

Zbog ove ljubavi Sanja se preselila u Veliku Britaniju. Danas govori čak deset jezika i gradi karijeru nastupajući u prestižnim teatrima u Engleskoj, gde spaja operu sa popom i džezom.

Muzikom se bavi odmalena, a uzore iz rane mladosti pronašla je u Tošetu Proeskom i Silvani Armenulić. Zahvaljujući suprugovim kontaktima u Abu Dabiju, imala je priliku da peva i pred uticajnim ličnostima svetskog ranga, među kojima je i Šeik Muhamed, bratanac vladara Dubaija.

Ako vam se ljubav još nije dogodila u redu za kase, možda je vreme da sledeći put ostavite korpu kod kuće.