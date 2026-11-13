Miroslav Talijan, zet Suzane Mančić, otišao je u penziju

Zabava

General Miroslav Talijan, zet voditeljke Suzane Mančić, otišao je u penziju. Sada će imati priliku da više vremena provodi sa porodicom — a kod kuće ga, blago rečeno, ima sve više.

Talijan je nedavno dobio šesto dete sa Suzaninom ćerkom Teodorom. Teodora se prošle godine udala za njega, čoveka 23 godine starijeg od sebe koji iza sebe već ima petoro dece.

Suzana je na vest o zetovoj penziji prvo reagovala kroz smeh: Pitajte mene o mojoj penziji. Potom je rekla da o takvim stvarima nema šta da komentariše, ali da mu svakako srećno bilo. Dodala je i da se zna kada vojni radnici odlaze u penziju i da je to velika stvar, a priznala je i da još uvek razmišlja šta da mu pokloni.

Da je ovaj zet njen čovek, Suzana je dala do znanja i ranije. Kada ga je upoznala i videla nekoliko puta, rekla je: Dopada mi se čovek, smiren je i staložen, to je nešto što tebi treba. Sreću zbog ćerkine odluke nije krila.

Ako imate predlog za poklon, javite Suzani — mada, sudeći po njenom prvom komentaru, radije bi da pitate nju o njenoj penziji.