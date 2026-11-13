Mina Kostić odbrusila Đorđu Davidu zbog šale o Kasperu

Zabava

Mina Kostić javno je odgovorila Đorđu Davidu nakon što se roker našalio na račun njenog partnera Kaspera. Pevačica je na društvenim mrežama podelila njegovu izjavu i uz ironiju mu poručila: „A što tako, majstore? Čemu to? Fali pažnja?“

Đorđe David se osvrnuo na vest da Kasper piše pesme za Minu i radi na njenom novom albumu. Na pitanje novinara rekao je da nije upućen u temu i da je to kao da ga pitaju nešto o kvantnoj fizici. „Kasper je za mene duh iz bajke kog sam mnogo voleo“, rekao je Đorđe, uz napomenu da zna ko je Mina Kostić.

Mina je u objavi dodala da će uz njegovu izjavu staviti i njegovu pesmu kako bi pažnja bila potpuna. Njegov komentar nazvala je džentlmenskim i ironično mu čestitala, što je jasno stavilo do znanja da joj se šala nije dopala.

Pevačica je inače ponovo u centru pažnje zbog emotivne veze sa Kasperom. Đorđe je ubacio šalu, Mina je uzvratila ironijom. A vi — da li biste odgovorili isto?