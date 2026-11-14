Saša Popović je izbacio Anu Nikolić iz studija: „Ti nikada nećeš biti poznata, marš napolje!“

Zabava

Saša Popović, jedan od najuticajnijih ljudi na domaćoj muzičkoj sceni, rado je prepričavao anegdotu o svom prvom susretu sa Anom Nikolić. Njegovoj proceni verovali su brojni pevači, a kroz „Grand produkciju“ prošle su generacije izvođača koji su kasnije izgradili velike karijere. Ipak, čak se i njemu dogodilo da ne prepozna talenat koji će ubrzo osvojiti estradu.

Sve se dogodilo 2000. ili 2001. godine, kada je „Grand“ tek počinjao da radi punom parom. U studiju se tada istovremeno radilo na čak deset albuma, a Popović je tog dana došao zbog snimanja koje je trebalo da ima pevačica Stoja.

Kada je ušao u studio, zatekao je kompozitora Gorana Ratkovića Raleta kako radi sa mladom pevačicom koju nikada ranije nije video. Nije mu bilo jasno zbog čega je zauzet termin koji je, prema njegovim rečima, bio namenjen Stoji.

Nezadovoljstvo nije pokušao da prikrije — devojci je direktno rekao da izađe napolje. Kada je izašla iz kabine, usledilo je pitanje koje je obeležilo ovu anegdotu: „Ma, ko si bre ti?!“ Mlada pevačica nije se povukla niti je ostala bez odgovora, nego mu je samouvereno poručila da će jednog dana postati popularna. Popović tada nije delio njeno mišljenje. „Ti nikada nećeš biti poznata, marš napolje!“, odgovorio joj je.

Devojka koju tada nije prepoznao bila je Ana Nikolić. Godinu dana kasnije ponovo su se sreli, ali situacija je bila potpuno drugačija.

Popović je kasnije priznao da je njegova procena bila pogrešna, jer je Ana za relativno kratko vreme uspela da se nametne publici i postane prepoznatljivo ime na estradi.

Kada je već počela da gradi popularnost, pozvao ju je u „Grand šou“. Ovoga puta nije bilo neprijatnog izbacivanja iz studija, a Ana je iskoristila priliku da ga podseti na njihov prvi susret — došla je u emisiju i podsetila ga da mu je još prilikom upoznavanja najavila da će postati poznata.

Tako se susret koji je počeo neprijatnim rečima pretvorio u jednu od zanimljivijih estradnih anegdota. Saša je, ne sluteći da razgovara sa budućom zvezdom, pokušao da je udalji iz studija, dok mu je Ana već tada poručivala da će jednog dana svi znati za nju. Vreme je pokazalo da je mlada pevačica ipak bolje procenila sopstvenu budućnost od čoveka koji je godinama važio za jednog od najvećih poznavalaca estrade.