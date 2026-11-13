Toma Panić objavio spisak: osam imena koja su bila uz Nadeždu Biljić

Zabava

Toma Panić, suprug pevačice Nadežde Biljić, podelio je na svom Instagram profilu imena ljudi sa javne scene koji nisu zaboravili da joj upute reči ohrabrenja u trenucima kada je njeno zdravstveno stanje bilo ozbiljno ugroženo. Na spisku se našlo osam imena.

To su Kija Kockar, Aleksandra Mladenović, Jelena Kostov, Darko Tanasijević, Nela Vidaković, Nela Bijanić, Milan Milošević i Ognjen Amidžić.

Panić se posebno zahvalio i ljudima koji nisu deo javnog sveta, kao i pojedinim novinarima koji su pokazali ljudskost i solidarnost. Uz spisak je poručio i da se to neće zaboraviti.

Borba sa opakom bolešću bila je jedan od najtežih i najbolnijih perioda u njenom životu, ali i u životu njene porodice. Tokom zahtevnog lečenja najveći oslonac bio joj je upravo suprug.

Njegova objava otkrila je i drugu, daleko mračniju i neprijatniju stranu estrade. Panić je bez zadrške poručio da su pojedine kolege ismevale Nadeždinu tešku bolest, dok se borila sa kancerom. „Njima na čast“, napisao je.

Pevačica je ranije otvoreno govorila o ovom teškom životnom periodu i zdravstvenoj borbi koju je, srećom, uspela da ostavi iza sebe. Dijagnozu je saznala u martu, a veruje da je bolest bila prisutna i mesec dana ranije.

Određene simptome primećivala je i pre toga, ali je odlazak kod lekara odlagala zbog brojnih poslovnih obaveza — koncerata i snimanja. „Hajde da prođe koncert, hajde da prođe snimanje, pa ću onda otići“, ispričala je. Kada je dobila jedan ozbiljan simptom, odmah se javila lekaru.

Osam imena na spisku, jedna rečenica o ostalima — i poruka koja se ne mora ponavljati.