Preminuo deda Milice Todorović, Jasmina Todorović se oprostila emotivnom porukom
Deda pevačice Milice Todorović je preminuo. Tužnu vest podelila je pevačicina majka Jasmina Todorović, koja se od svog oca oprostila emotivnom porukom na Instagramu.
„Oče moj, lepoto moja, putuj s anđelima u Carstvo Nebesko“, napisala je Jasmina Todorović u objavi.
Nedavno je Milica proslavila rođendan u krugu najbližih, a dirljiv trenutak sa slavlja podelila je njena majka. Jasmina je tada objavila poruku koja je raznežila sve pratioce na društvenim mrežama: „Možda ne mogu da rešim sve vaše probleme, ali mogu da vas držim u molitvama svakog dana do kraja života...“ Uz poruku su išli emotikoni srca, a u pozadini je išla simbolična pesma „Majka lavica“.
Milica nikada nije krila koliko joj znači podrška porodice, a ovaj gest njene majke još jednom je pokazao da su, bez obzira na slavu i uspeh, najbliži uvek tu da pruže najveću ljubav i najsigurniji zagrljaj.
Pevačica je bila u žiži javnosti i zbog priča da joj u novom stanu retko dolazi otac njenog deteta. Sada su, kako se priča, isplivale nove informacije: po estradnim krugovima, Milica je to planski radila kako bi izbegla da bilo ko uslika njenog partnera tokom posete, a on sada redovno, gotovo svakodnevno viđa dete.
Izvor blizak pevačici ranije je rekao da beba fino napreduje, da partner dolazi redovno i da se više ne krije kao ranije. Kako je naveo, Milica nije želela da previše priča o partneru, ali joj je sada mnogo lakše. Nije hteo da ga vide ni mediji ni ljudi iz komšiluka zbog priča da je oženjen, ali je pritisak popustio i sve je bolje nego što je bilo.
Prema tim navodima, Milica je čak rekla drugarici da joj je majka rekla da je tako najbolje, da partner dolazi kad može i kad je bezbedno, i da ne želi da ga još slikaju. Svi su, prema tim navodima, bili u drami, a posle su se opustili kad su se strasti u javnosti malo slegle.