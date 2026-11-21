Iz luksuza u obrok za siromašne: Tamara Nikolić je naučila ćerku da ne bude nezahvalna
Manekenka Tamara Nikolić je svojevremeno karijeru ostavila po strani da se oženi sa Simonom de Karićem, bratancem Bogoljuba Karića. Te 2015. Tamara je rekla sudbonosno „da“, a već naredne godine dobili su ćerku Simonu. Njihov život je bio definisan luksuzom i očiglednom ljubavlju, luksuz kojom mnogi su zavideli.
Ali, čak i u najsjajnijoj bajci, stvari se ne slažu. Nakon dve godine, oni su odlučili da rastanu, ali to je bilo u tajnosti. Tamara je tada rekla da joj je i dalje teško da priča o tome, ali da život ide dalje, jer „samim tim što je našem braku došao kraj, znači da nešto nije valjalo“.
Iako je porodica rastala, Tamara je nastavila da vaspkuje svoju ćerku u tradicionalnom duhu, u svesti o verama i crkvi koje su joj izuzetno bliske. Međutim, Tamara je u nedavnom intervjuu razotkrila da je njena naslednica počela da pokazuje znake nezahvalnosti. Tamara je rekla da je dete u jednom trenutku stalno dobijalo sve što poželi.
Odvela je dete u Versko dobrotvorno starateljstvo, organizaciju koja se nalazi u Francuskoj ulicama i svakog dana hrani 2.000 osoba. Tamara je navela da tamo dolaze i bake i deke koji nemaju socijalno. U svojoj priči opisala je taj trenutak kada je rekla: super ljubavi, danas ideš sa mnom da pomažemo, da damo čikama i tetama hranu da jedu, oni nemaju šta da jedu. Četiri sata su prosledila delujući pasulja u kesicama sa ugroženim licima.
Tamara je zaključila: Pošto je postala nezahvalna, onda sam ja rekla... i posle toga nikada više nije bila da kažem onako... kad kažem 'ne može', onda ne može.