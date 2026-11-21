Zabava

Manekenka Tamara Nikolić je svojevremeno karijeru ostavila po strani da se oženi sa Simonom de Karićem, bratancem Bogoljuba Karića. Te 2015. Tamara je rekla sudbonosno „da“, a već naredne godine dobili su ćerku Simonu. Njihov život je bio definisan luksuzom i očiglednom ljubavlju, luksuz kojom mnogi su zavideli.

Ali, čak i u najsjajnijoj bajci, stvari se ne slažu. Nakon dve godine, oni su odlučili da rastanu, ali to je bilo u tajnosti. Tamara je tada rekla da joj je i dalje teško da priča o tome, ali da život ide dalje, jer „samim tim što je našem braku došao kraj, znači da nešto nije valjalo“.

Iako je porodica rastala, Tamara je nastavila da vaspkuje svoju ćerku u tradicionalnom duhu, u svesti o verama i crkvi koje su joj izuzetno bliske. Međutim, Tamara je u nedavnom intervjuu razotkrila da je njena naslednica počela da pokazuje znake nezahvalnosti. Tamara je rekla da je dete u jednom trenutku stalno dobijalo sve što poželi.

Odvela je dete u Versko dobrotvorno starateljstvo, organizaciju koja se nalazi u Francuskoj ulicama i svakog dana hrani 2.000 osoba. Tamara je navela da tamo dolaze i bake i deke koji nemaju socijalno. U svojoj priči opisala je taj trenutak kada je rekla: super ljubavi, danas ideš sa mnom da pomažemo, da damo čikama i tetama hranu da jedu, oni nemaju šta da jedu. Četiri sata su prosledila delujući pasulja u kesicama sa ugroženim licima.

Tamara je zaključila: Pošto je postala nezahvalna, onda sam ja rekla... i posle toga nikada više nije bila da kažem onako... kad kažem 'ne može', onda ne može.