Zabava

Evo recepta koji retko ko izgovori naglas: poštovanje, poverenje i — odvojeni izlasci. Dragica Radosavljević Cakana otvoreno je govorila o bračnim iskustvima, o rastanku od prvog supruga i o drugom braku u kojem je već 30 godina.

O prvom braku priča bez drame. Kako je rekla, među partnerima nije bilo svađa, ali je ipak došlo do rastanka. „Nisam se svađala, jednostavno smo odlučili da se rastanemo, moralo je tako“, ispričala je pevačica. Iz tog braka ima ćerku i unučiće, a kako je istakla, sa prvim suprugom se nikada nije svađala.

Drugi brak je, kaže, bio nešto potpuno drugačije. U njemu je tri decenije i tu je, kako je navela, doživela sasvim drugu priču. Priznala je i da su ona i sadašnji suprug totalno različiti ljudi — ona nema oscilacije, nije zaboravna ni „luda“, a kod njega je sve lako.

Ipak, to funkcioniše. Navela je da imaju zajednička interesovanja, poštovanje i mnogo poverenja. Nisu non stop zajedno: ona izlazi sa svojim društvom, on sa svojim, i nema tu zivkanja. Bilo je toga u početku, dodala je, ali sad toga više nema. „To je sad stabilna veza i ništa ne može da se desi“, poručila je.

Sve to ispričala je u emisiji „Magazin in“.

Njen prvi muž je tajanstveni Boris, koga je upoznala u Makarskoj kada je imala samo 19 godina. U to vreme je radio na Institutu Juroslav Čeh, a ljubav se, kako je pričala, desila na prvi pogled. Iako su vezu u početku krili, vrlo brzo su odlučili da je krunišu brakom. Venčanje je održano u krugu porodice i prijatelja, a pevačica se jednom prilikom prisećala kako je upoznala čoveka koji je osvojio njeno srce.

Iskreno, od svih priča o brakovima u estradi ova zvuči najzdravije — bez svađanja, bez zivkanja, svako sa svojim društvom. Ako je verovati Cakani, tajna nije u tome da budete isti. Ko bi rekao da je formula ovako prosta?