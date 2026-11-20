Zabava

Srpska pop-folk pevačica Maja Marijana otkrila je brojne detalje iz svog privatnog života. Priznala je da joj se udvaraju čak i momci od dvadeset godina, ali i da joj je svojevremeno pisao Osvaldo Rios, popularni Ignacio iz TV serije „Kasandra“, i da je njen tadašnji muž bio upućen u to.

Kad je vide, prvo idu na Gugl

Udvaranje mlađih momaka za nju nije ništa novo. Kad je gledaju, prvo odu na „Gugl“ da vide biografiju, pa je onda pitaju koje je godište. Ona potvrdi i pita – što? „Startuju, pa normalno da startuju“, rekla je Maja Marijana i dodala da se svojih godina ne stidi, naprotiv, i te kako se ponosi njima.

Priznala je i da je ranije, dok je bila mlađa, razmišljala kako li se osećaju ljudi od 50 i kusur godina. Danas zna odgovor: srce ne stari.

Ujutru i uveče – hvala

Ima i jednu svakodnevnu naviku koju je sada javno otkrila. Kad ujutru ustane, zahvali Bogu što ju je probudio i poklonio joj još jedan dan. Uveče mu zahvali na svemu što joj je tog dana dao. Zahvaljuje stalno, i pita – znate li vi koliko imamo stvari na kojima treba da budemo zahvalni?

Dasu hoće prvoklasnog

Udvarača ima mnogo, ali sreća joj, tvrdi, ne zavisi od toga. „Toliko imam udvarača, ali ne zavisi moja sreća od toga“, rekla je i objasnila da je došla u situaciju da uživa u svemu, jer je sama sebi napravila situaciju u čemu će uživati. Ako se neko i desi, to neće zavisiti od toga da li će ona biti srećna ili nesrećna.

Kakav muškarac bi je privukao? Onaj koji je poštuje i uvažava, koji je prva klasa. Nesposobnjaković i šmokljan – ne, hvala.

Zaljubljena je, ali on to ne zna

Postoji jedna osoba u koju je jako zaljubljena, ali ta osoba to ne zna. Ne zna zato što se pevačica boji da mu to kaže – plaši se šta bi joj mogao odgovoriti. Zato ga voli izdaleka. Ali, kako kaže, voli ga stvarno i beskrajno.

Rios je bio uporan, muž je znao

Potvrdila je i ono o čemu se šuškalo: da je u jednom trenutku privukla pažnju čuvenom Osvaldu Riosu, koji joj je slao poruke i bio prilično uporan. Odgovorila mu je, a poruke je pokazala tadašnjem mužu, danas bivšem. On, kaže, nije mogao da veruje.

Osvaldo Rios je portorikanski glumac i pevač, a publika ga najbolje zna kao Ignacija iz serije „Kasandra“.

Jedino što i dalje ne znamo jeste ko je taj neko koga voli izdaleka. Majo, mi čekamo.