Žika Nikolić posle gubitka supruge: „Imam utisak da sam pola čoveka“

Zabava

Žika Nikolić je pre nekoliko nedelja ostao bez supruge Zorane, sa kojom je proveo četiri decenije. Njihov zajednički život, kako priča, bio je mnogo više od braka — bili su prijatelji, saradnici i oslonac jedno drugom. Iako mu je, priznaje, i dalje preteško, nastavlja obaveze koje su nekada delili i polako se vraća poslu i publici.

Četiri decenije kao tim

O svom braku govori sa posebnom nežnošću i kaže da bi svakome poželeo takav brak, takvog bračnog druga, prijatelja i saradnika. Kada je Zorana pre petnaestak godina otišla u penziju, upisala je kurs za snimateljku. Od tada su radili zajedno: ona je snimala, on je radio svoj posao, i tako su desetak godina funkcionisali kao tim. „Ona je bila moja snaga“, kaže.

Njihova ljubavna priča počela je, kako se seća, prepoznavanjem koje se ne može lako objasniti. Našli su se u određenom trenutku, poklopile su se frekvencije — bila je to ljubav na prvi pogled.

Na pitanje koliko se čovek promeni kada izgubi ženu sa kojom je delio sve, zastaje. Teško mu je da odgovori, pa kaže da sada ne zna ni da li postoji i da nekako živi u lebdenju. Za zaključke je, dodaje, suviše rano. Zna samo da je teško, veoma teško — ali je preuzeo obaveze koje su zajedno dogovorili i pokušaće da uradi sve što su planirali, ukoliko to bude moguće.

„Ne mogu nikome da zamerim“

Ni u trenucima najveće tuge Nikolić ne želi da sudi ljudima koji se nisu pojavili na poslednjem ispraćaju njegove supruge. Pravio je jasnu razliku između istinskih prijatelja i ljudi sa kojima se tokom karijere samo povremeno susretao. Prijatelji su bili tu, kaže, a one koje nije ni računao ne računa ni sada. I sam zna koliko je teško odlaziti na sahrane, pa nikome ne zamera.

Među onima koji su bili uz njega je i Suzana Mančić, njegova i Zoranina dugogodišnja prijateljica. Nikolić, ipak, ne želi da se vraća na ono što je bilo — traži snagu u svakodnevici i u poslu koji ga ispunjava.

„Šarenica“ ponovo subotom

Iako je u penziji, Nikolić nije čovek koji ume dugo da miruje. Njegova „Žikina šarenica“ ponovo se emituje, a povratak pred kamere dogodio se sasvim neočekivano. Na televiziju je otišao drugim povodom, kod svojih prijatelja, pa su razgovarali i poželeli da naprave nešto. Pitali su ga šta bismo radili, a on je rekao da jedino ovo sigurno zna i da zna da će biti dobro. Dogovorili su se da emisiju malo restilizuju i ponovo naprave.

Emisija ide subotom od 12.00 do 14.30 i, kako kaže, dobro stoji u tom terminu — među najgledanijim su programima.

„Šarenicu“ su započeli 2005. godine, a danas sreće mnogo ljudi koji mu pričaju da su njihove bake i deke gledali emisiju, a oni je pratili zajedno sa njima. U šali kaže da su to babina i dedina deca i upravo među njima ima najvernije gledaoce. Mlađoj generaciji televizija je nešto gotovo imaginarno, ali stariji su ostali verni — i to ga je pozitivno iznenadilo, jer živimo u vremenu društvenih mreža.

Isti čovek i pred kamerom

Tokom dugogodišnje karijere stekao je brojne prijatelje, ali je i naučio da razlikuje poslovne kontakte od iskrenih odnosa. Ne oseća se uskraćenim za prijateljstva: sa nekima je bio i ostao veliki prijatelj i ta prijateljstva nisu poremetile nikakve turbulencije, sa drugima se jednostavno sretne, odradi posao i nastavi dalje. Druženja su posebna priča, objašnjava, jer tu sami birate ljude.

Tvrdi da se Žika sa ekrana ne razlikuje od privatnog Žike. Kada su 2005. godine počinjali emisiju, razgovarao je sa direktorom Aleksandrom Tijanićem, a neposrednost i iskren kontakt sa ljudima bili su glavni adut. Kamera, kaže, ne ume da laže — ona vas ogoli i tu ne možete da folirate. Možete jednom ili dvaput, ali vas na kraju razotkrije.

Na pitanje da li je zbog posla i ambicije nekada propustio nešto što nije mogao da nadoknadi, odgovara bez razmišljanja: ma kakvi. Smatra da ga je Bog nagradio lepim životom, divnim poslom i divnim ljudima.

I ako je iko zaslužio da ga i dalje, subotom u podne, dočeka publika koja je uz njega odrasla — to je on.