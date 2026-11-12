Veštačka inteligencija izabrala najvećeg zavodnika estrade: Saša Kovačević

Zabava

Veštačka inteligencija je dobila pitanje ko je najveći zavodnik na domaćoj estradi, a njen izbor je Saša Kovačević. Titula jednog od najvećih estradnih zavodnika, kako navodi, pripada upravo njemu.

U obzir je uzela javni imidž, harizmu, izgled, scenski nastup i popularnost među pripadnicama lepšeg pola, a jedno ime se posebno izdvojilo.

Obrazloženje ide u dva smera. Prvi je imidž: njegov izgled, prepoznatljiv stil i nastupi, kako se navodi, „doprineli su imidžu muškarca koji lako privlači pažnju gde god da se pojavi“. Drugi je ono što se ne vidi na sceni — osim muzičke karijere, Kovačević je, kako se dodaje, „poznat i po tome što vodi računa o svom izgledu i fizičkoj spremnosti“.

Da budemo iskreni, nije ovo baš iznenađenje prvog reda. Kad neko godinama važi za miljenika ženske publike, ovakva titula se nekako sama upiše. Ono što je zanimljivije je šta nam ovakvo „glasanje“ govori — da se zavodljivost danas meri paketom: glas, scena, izgled, prisustvo na mrežama. Romantika je, izgleda, dobila kriterijume kao za konkurs.

Naravno, na estradi ima još mnogo muškaraca koji bi mogli da ponesu ovu titulu, a ukusi publike su različiti. Nekome su najprivlačniji šarm i harizma, nekome izgled, dok će neko prednost dati glasu i energiji.

Pa da čujemo: slažete se sa izborom veštačke inteligencije ili mislite da titulu ipak zaslužuje neko drugi? Mi bismo u ovakvo glasanje obavezno ubacili i opciju „sve navedeno“.