Darko Lazić se oglasio u toku noći: otkrio istinu o opkladi sa babom

Zabava

Darko Lazić oglasio se u toku noći i obratio pratiocima na društvenim mrežama, koji mu neprestano postavljaju pitanja o opkladi koju je imao sa babom.

Objavio je snimak iz kreveta i odlučio da otkrije detalje. Nije se, kaže, oglašavao par dana, a dosta ljudi ga je u inboksu pitalo da li ga je baba prevarila. Odgovor je jasan: opklada je, verovali ili ne, još u toku.

Baba je jutros pokušala da ga prevari. Sinoć je ispekla papriku, a zna da on voli da doručkuje papriku i jaja — a kako je ispričao, pokušala je da ga prevari. Pomenuo je i da nije imao telefon.

Poruka je jasna: Baba još nije pala. Lazić priznaje da se iskreno nada da će on dobiti.

Nedavno je, povodom smrti brata, govorio i o tome kako se bori sa bolom, i istakao da se trudi da bude uz decu svog brata kako bi oni što lakše prebrodili najteži period.

Deca su, rekao je, stalno kod njega, i njegova i bratova, i ne razdvaja ih. Pola mog života je odneo sa sobom, rekao je o bratu.

Priznao je i da izbegava da priča o tome i da je došao malo nestabilan. Trudi se, kaže, da ukućani što manje primete i da im vrati osmeh na lice. Svestan je da im fali otac i da im ga ne može zameniti, ali može da bude tu za njih, za sve što im treba.

Sve je to, kako je rekao, još sveže i bolno, ali koliko-toliko da se vrati neka boja i da nestane to sivilo.

Opklada za sada stoji.