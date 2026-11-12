Ceca otkrila ko joj bira modne kombinacije: „Oblačim se sama dok ne nađem partnera“

Zabava

Na snimanje nove emisije „Zvezda Granda“ Svetlana Ceca Ražnatović stigla je tako da je niko nije mogao da preskoči. Njen dolazak privukao je pažnju prisutnih, a ispred Grandovog studija pojavila se u elegantnoj modnoj kombinaciji.

Na pitanje kako se oseća odgovorila je kratko — da je odlično. Nema tu šta da se dodaje kad si na svom terenu.

A onda je usledilo ono zbog čega se o ovom snimanju priča. Pošto je njen stajling ovog puta bio nešto drugačiji, novinari su je pitali da li je promenila stilistu. Ceca je kroz smeh objasnila ko je zapravo zadužen za njene modne kombinacije.

„Oblačim se sama dok ne nađem partnera“, rekla je, pa odmah dodala da se malo šali i da sama bira odevne kombinacije. Povremeno uskoči i Elena, „koja sto godina sarađuje sa mnom“. Za sebe kaže da je umetnik, ne stilista, i da se modom ne bavi — ali da nekad poželi da eksperimentiše sa stajlingom, pa eto promene.

Za ovu priliku odabrala je belu jaknicu sa upečatljivim detaljima, uklopila je sa crnim pantalonama širokih nogavica i crnom obućom, a poseban pečat izdanju dala je mala roze torbica. Uz sunčane naočare i diskretan nakit, sve je delovalo sređeno i bez preterivanja.

Da budemo iskreni, na takvo pitanje ne postoji odgovor koji bi svima bio po volji. Ceca je izabrala najbolju varijantu — nasmejala se i rekla istinu. Nije se pravila modna ikona i nije glumila da je sve isplanirano do detalja, a upravo zato ova priča i zvuči simpatično.

Ta rečenica će se prepričavati još nedeljama. Nekima je smešna, nekima logična, a najverovatnije je i jedno i drugo.

E sad, pitanje za vas: da li vam se sviđa bela jaknica sa roze torbicom ili je Ceca za vas uvek najbolja u crnom?