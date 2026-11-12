Firmi Jelene Karleuše blokiran račun: dug skoro 800.000 dinara

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Račun firme Jelene Karleuše, koja posluje pod nazivom „JK Entertainment“, blokiran je zbog prinudne naplate. Ukupan iznos blokade je 788.703,15 dinara. U evidenciji Narodne banke Srbije vodi se preduzetnička radnja „Jelena Karleuša PR izvođačka umetnost JK Entertainment“, čiji račun ima status „blokiran po osnovu prinudne naplate“.

Najnovija blokada evidentirana je 6. novembra, a prema podacima od 11. novembra trajala je već pet dana. Iz javno dostupnih podataka ne može se utvrditi kome se duguje novac, niti po kom je konkretnom osnovu pokrenuta prinudna naplata.

Ovo nije prvi put da se firma nađe u takvoj situaciji. Račun je tokom prethodnih pet godina bio blokiran pet puta, uključujući i aktuelnu blokadu. Prvi evidentirani slučaj je 17. oktobar 2023, kada je blokada trajala jedan dan. Samo nedelju dana kasnije, 25. oktobra, račun je ponovo blokiran, ovog puta na osam dana. Blokada je zabeležena i 26. septembra 2024. i tada je trajala jedan dan.

Ove jeseni račun je bio blokiran od 1. do 12. oktobra, ukupno 11 dana, a 6. novembra je ponovo dospeo u blokadu.

Prinudna naplata je postupak u kojem Narodna banka Srbije, na osnovu izvršnih rešenja ili naloga, sprovodi naplatu obaveza sa računa dužnika bez njegove saglasnosti. Osnov može biti poresko ili drugo javno dugovanje, sudsko rešenje, kao i određeni nalozi poverilaca.

U konkretnom slučaju javno dostupni podaci pokazuju iznos i trajanje blokade, ali ne otkrivaju prirodu obaveze zbog koje je postupak pokrenut. Preduzetnička radnja „JK Entertainment“ registrovana je 2021. godine za delatnost izvođačke umetnosti.