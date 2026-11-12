Ana Sević propustila snimanje „Zvezda Granda“ zbog bolesti

Zabava

Voditelj Milan Mitrović stigao je na snimanje „Zvezda Granda“ u sredu, 11. novembra, ali bez svoje koleginice. Ana Sević tog dana nije došla jer se razbolela, a Milan je otkrio i u kakvom je stanju.

– Ana je bolesna, baš je zaglibila sa virusom. Nedostaje mi – rekao je.

Dobro raspoloženje nije krio. Na pitanje da li mu teško padaju višednevna snimanja, odgovorio je da mu ništa nije naporno kada ima dobre ljude oko sebe, a dodao je i da je tog dana bilo čak i malo toplije nego ovih dana.

Na pitanje da li je i tada bio raspoložen za još jedan dug radni dan, odgovorio je kratko:

– Takav je dan, dan za vrištanje.

Milan i Ana dele voditeljsku ulogu u „Zvezdama Granda“.