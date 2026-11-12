Bilja Jevtić zasukala rukave: pevačica u kombinezonu na imanju kod Niša

Zabava

Bilja Jevtić, poznata pevačica narodne muzike, zasukala je rukave i u radničkom kombinezonu započela poljoprivredne radove na porodičnom imanju u selu Grejač kod Niša. Snimke sa imanja podelila je na svom Jutjub kanalu, gde se vidi kako obavlja jesenje radove na zemlji.

Na dedovini, koju je nasledila nakon smrti roditelja, boravi već nekoliko dana. Došla je sa sestrom kako bi uredile baštu, pripremile domaću zimnicu i uživale u seoskom ambijentu. Imanje na jugu Srbije redovno posećuje i održava, a ovoga puta je kadrove sa imanja podelila na svom Jutjub kanalu.

U povrtnjaku je sa sestrom uklanjala potpore za povrće. „Selo je nešto mnogo lepo, nema sedenja kod sestre, ona je tiranin“, našalila se Bilja dok su vadile kočiće iz bašte u kojoj je gajila paradajz. Iskreno, taj komentar je najbolji deo celog snimka — svako ko ima sestru zna taj ton.

Nakon raščišćavanja parcele, zabeležila je i trenutke u kojima sa sestrom iznosi i slaže sav uklonjeni materijal i stvari iz bašte. Fizički rad na selu, pokazalo se, nimalo joj ne pada teško. Kombinezon, posao i bez foliranja.

Tokom višednevnog boravka u rodnom kraju posvetila se i tradicionalnoj pripremi jesenjih đakonija i slatkih specijaliteta. Pored sređivanja imanja, sa sestrom je pripremala zimnicu i domaće slatko, a radni dan na selu začinile su i domaćom kapljicom. Zimnica i slatko su, ruku na srce, posao koji nijedna jesen u Srbiji ne preskače.

„Evo, mi ćemo malo orahovaču, ova je od prošle godine“, poručila je nasmejana pevačica dok je nazdravljala pred kamerom.

Sve ovo deluje kao prava pauza od estrade i reflektora. Ako je suditi po ovim kadrovima, Bilji selo očigledno prija — pitanje je samo ko bi od vas menjao kafić za nekoliko dana u Grejcu?