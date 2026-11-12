Đorđe David nije znao da se Kebin sin oženio treći put, pa je usledio niz šala

Zabava

Igor Kojić, sin Dragana Kojića Kebe, oženio se po treći put, i to u potpunoj tajnosti. Vest o njegovom novom braku iznenadila je mnoge, a očigledno i pojedine Kebine kolege. Među njima je i roker Đorđe David, koji o svemu tome nije znao ništa.

Novinari su ga sreli u utorak, 10. novembra, ispred studija, gde je došao na snimanje emisije „Zvezde Granda“, i upitali ga da li zna da se Igor ponovo oženio.

Vest je do njega stigla tek tada, na licu mesta, od novinara. Prva reakcija bila je čisto iznenađenje, pa je uzvratio kontrapitanjem — zanimalo ga je kad je svadba. Kada su mu objasnili da je Igor već stao na ludi kamen i da se sve odigralo u tajnosti, Đorđe nije krio čuđenje.

Onda je krenuo u svom stilu, bez dlake na jeziku. Poručio je da Keba mora da časti: „Mora Kebi da časti.“ Dodao je i da će ga prvo išutirati, a onda izljubiti.

Novinari su mu potom otkrili i jedan zanimljiv detalj — Igor se oženio u bež odelu. Đorđu je to bilo dovoljno za novu šalu, pa je počeo da se poigrava rečju bež i zapitao se koja mu je ovo žena po redu.

Kada je saznao da je Igoru ovo treći brak, nastavio je u šaljivom tonu: treći put znači da beži, ali da će bežati i dalje, a uz to je poručio i da je „mali talentovan“.

Novinari su se našalili da je Igor talenat nasledio od oca, a Đorđe je uzvratio da bi više voleo da je tata na malog, nego mali na tatu.

Tajno venčanje, treći brak i bež odelo — Đorđe David je sve to pretvorio u malu stand-up rutinu. Keba, časti, a mi čekamo da vidimo da li će roker ostati pri rečima.