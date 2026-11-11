Ema Cepter se slikala ispred Hrama Svetog Save i poručila: svaki put kada dođem, osetim snagu ljudi

Zabava

Ema Cepter, usvojena ćerka Filipa i Madlene Cepter, objavila je niz fotografija iz Beograda. Slikala se ispred Hrama Svetog Save, a uz objavu je napisala koliko voli svoju zemlju.

Svaki put kada se vratim u Beograd, pronađem još jedan razlog da budem ponosna na to gde sam rođena... Do sledećeg puta, Beograde. Možda ne dolazim često, ali svaki put kada dođem, osetim snagu ljudi - poručila je.

U objavi pominje ljude, kulturu, istoriju i osećaj da je pred ovom zemljom još toliko toga. Svako ko živi van Srbije zna taj scenario: dođeš na nekoliko dana, napuniš se gradom, a onda ti se sve to u povratku slije u jednu objavu.

Ema Cepter ima 25 godina i živi u Britaniji. Usvojena naslednica biznismena Filipa Ceptera nedavno je diplomirala na univerzitetu u Londonu, na psihologiji.

O porodici govori često i bez uvijanja. Neretko ističe da je zahvalna onima koji su je usvojili, a jednom prilikom je na Instagramu javno zahvalila roditeljima, pre svega ocu.

Tada je napisala da je zahvalna za okruženje u kojem je odrastala i za snažnu figuru oca.

Uz sve to, na društvenim mrežama je podelila i recept za smuti. Između beogradskih fotografija i poruka o porodici, eto i nečega za doručak.

Iskreno, ovo je jedna od onih objava kod kojih nema šta mnogo da se analizira — ni skandala, ni drame, ni "izvora bliskih". Samo grad, uspomene i neko ko se vratio kući. A pitanje za vas: da li bi vaša objava sa putovanja zvučala bar upola ovako dobro, ili bi se svela na "Beograd, legendo"?