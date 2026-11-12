Dragana Mirković otkrila čime se bave Marko i Manuela: sin automobilima, ćerka iventima

Zabava

Dragana Mirković je ponosna majka sina Marka i ćerke Manuele, koji su, za razliku od svoje slavne majke, izabrali život potpuno izolovan od estradnih voda i javnog sveta. Iako je njihova majka jedna od najvećih muzičkih zvezda u celom regionu, karijere njenih naslednika razvijaju se u potpuno drugom pravcu.

Marko i Manuela su se priključili radu u njenim privatnim firmama i preuzeli značajan deo poslovnih obaveza. Pevačica je u podkastu objasnila kako su podelili zaduženja i čime se tačno bave, uz ogradu da ona sama više nije toliko aktivna kada je televizija u pitanju.

Ima četiri firme, ne računajući pevački posao, i kaže da je to malo previše za jednu ženu. Delatnosti su razne, od automobila do iventa.

– Sin se bavi automobilima, ćerka se bavi iventima, ona to jako voli – ispričala je.

Pored poslovnih uspeha, Marko je nedavno uplovio u bračne vode i postao otac, a svoj porodični mir i intimu ljubomorno čuva od radoznalih pogleda, baš kao i njegova sestra Manuela.

Dragana se jednom prilikom osvrnula i na njihovu čvrstu odluku da se ne eksponiraju u javnosti, priznajući da delimično oseća i sopstvenu odgovornost zbog toga. Kaže da je njihova odluka da se ne eksponiraju medijski i da je to pomalo začuđujuće, jer obično klinci u tinejdžerskom dobu požele da budu viđeni, da budu bitni – i da je to valjda negde prirodno. Oni, međutim, ne. I dodaje da je presrećna što se ne eksponiraju i što su tako odlučili.

– Meni je uvek bilo dovoljno da je tu samo jedno poznato ime, moje. Još deca? Neka hvala! – rekla je.

Krivica je, dodaje, njena, jer su tako odlučili pošto su je jedino videli uplakanu u životu – kada je plakala zbog laži neke koja je objavljena javno. Trebalo je to da sakrije od njih, ali je, kako kaže, preiskrena i nije ništa želela da krije.