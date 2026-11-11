Suzana Mančić ni dinara od muža: predbračni ugovor potpisala je na svoj predlog

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U jednom intervjuu koji je dala svojevremeno, Suzana Mančić je objasnila zašto je sa suprugom potpisala predbračni ugovor. Predlog je, kaže, došao od nje — i imao je veze s imovinom i s njegovim ćerkama.

Pravi provodadžing

Do upoznavanja je došlo preko zajedničkog prijatelja, uz pravi provodadžing. Prijatelj ju je jednog dana pozvao i rekao da ima druga s fakulteta, uz vrlo kratak brifing. Uz to joj je poručio da je voli i da se ponosi što mu je prijateljica, ali da pored svih njenih kvaliteta nikada nije umela da izabere muškarca. Suzana je na to počela da se smeje, a u tom trenutku je, kako kaže, bila zauzeta.

U kratkim linijama opisao joj je tog druga. Ona je bila skeptična, ali su se svi te večeri našli na večeri. Imala je tezgu — još je pevala tada — a na tezgu nije otišla, nego je otišla na večeru.

Što se njega tiče, bila je to ljubav na prvi pogled. Kako ju je video, a ona je tamo i zapevala — sveće, romantika — on je pao. Njihov zajednički drug ih je, kako kaže, najbolje procenio.

Ostali su zajedno 22 godine, 23. Od toga su pet godina u braku. Ponekad se posvađaju, leti perje, ne pričaju dva-tri dana, ali to brzo prođe — nekad je nervozan on, nekad ona.

Oko imovine

Predbračni ugovor je bio njen predlog. Objasnila je da Grci imaju poseban mentalitet i posebnu brigu o ženskoj deci, što, kako kaže, kod nas ne postoji — u naslednom pravu prvo ide sin, pa se sestra odriče u ime brata. Shvatila je da možda njegove ćerke imaju bojazan, ili da možda on ima bojazan kako će njegove ćerke reagovati. Da, oko imovine.

A njen račun je bio jednostavan: šta joj treba od njega, ništa — sve ima, sve je sama stekla. Pa su se lepo dogovorili i napravili taj predbračni ugovor. Sama je dodala i da to zapravo i nije pravi predbračni ugovor, nego nešto što se definiše kod notara — šta je čije, šta je stečeno pre braka. Misli da je to olakšalo situaciju svima, posebno njegovim ćerkama.

Rekla je i da joj njegovo bogatstvo jednog dana, kad njega ne bude, ne znači ništa. Voli da zajedno uživaju u tom bogatstvu — lepa putovanja, lepa iznenađenja — ali to, kako kaže, nije odlučujuće. Otkrila je i kolika su joj mesečna primanja i kolika joj je penzija.

Ćerke su na kraju pristale

Na početku je, priznaje, nisu baš prihvatile. Ona je, kako je rekla, isuviše lepa, raspoložena i atraktivna, a one su videle da im je tata suviše zaljubljen — što verovatno nikome ne odgovara, pogotovo u ranoj mladosti. Danas su odnosi jako fini, ali posle 22 godine.

Pitajte je za godinu dana

Nedavno je postala baka. Njena ćerka Teodora, kaže, odlično se snalazi u majčinstvu. Suzana joj je otvorila svoju svesku sa obavezama i rekla joj da od majke neće imati mnogo pomoći.

Unuka se ne plaši da uzme, mnogo je sladak, ali joj se čini da je sve zaboravila, jer je davno bila mlada mama. Danas važe neka druga pravila i sve se promenilo, pa sluša Teodoru i radi onako kako joj ona kaže — čim uđe, kaže joj da pere ruke, jer mora da bude čista s detetom.

Ljubav se, kaže, razvija i stiče polako: ona mu priča, on je gleda i njoj je lepo. U svojoj glavici sigurno misli ko je ova žena i šta mi priča. Pomagale su joj i njena mama i njena svekrva, pa ne može da se žali. Sve je novo, kaže, pa neka je pitaju za godinu dana — kad poludi od ljubavi.

Živi s mlađom ćerkom, koja joj dosta pomaže i s kojom deli kućne poslove. Zadovoljna je i jednom i drugom ćerkom.