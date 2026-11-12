Ćira prvi put slavio Mitrovdan u Nemačkoj: „Sad mogu da idem na svetsko takmičenje“

Zabava

Dejan Ćirković Ćira je ove godine slavu Mitrovdan obeležio drugačije nego inače. Umesto u rodnom Aleksandrovcu, gde je tradicionalno okupljao porodicu i prijatelje, prvi put je slavu proslavio u Nemačkoj, u svom domu u Štutgartu, gde trenutno živi.

Razlog je porodičan — ćerka mu ima malu bebu, pa se ovaj put slavilo kod njega. „Kad već nisu mogla deca da idu, odlučio sam da slavim ovde“, rekao je pevač i dodao da je specijalno za Munju i svoje goste spremio čorbu.

Kao pravi domaćin, nazdravio je sa gostima, a pred kamerama je ugostio fotografa i svog prijatelja Zorana Kuzmanovića Munju. Onda je pokazao i šta je pripremio za slavsku trpezu.

Glavni specijalitet je čorba, koju je nazvao Ćirina čorba. Šta sve u njoj ima, kaže, teško je videti, pa je sam nabrojao sastojke: pileća prsa sitno iseckana, bambus, kineske crne pečurke, šargarepa, kisela crvena paprika i obične pečurke. Na kraju se sve zgusne — ali ne sa gustinom. Kako tačno, to ostaje tajna. Mora, kaže, da bude malo ljuta.

Iz rerne je izvadio i teletinu ispod sača, koja je tek trebalo da se užiška i da bude hrskava i lepa. Pohvalio se i svojom supom, koju svi obožavaju i stalno mu traže da je napravi.

Kuhinja mu je, priznaje, kao soba — samo što u njoj ne spava. Da ima mesta, stavio bi krevet. U njoj provodi veliki deo slobodnog vremena, mnogo kuva, a uveče, kad ne kuva, tu gleda našu televiziju, jer ga Nemačka ne zanima.

Kuvanje ga drži još od studentskih dana. Prve korake napravio je uz majku u porodičnom domu, a kad je počeo da studira u Beogradu, nastavio je sam i usavršavao se. „Sad mogu da idem na svetsko takmičenje“, zaključio je.

Do tada ostaje samo da zavidimo — a ako nekad bude svetsko takmičenje u kuvanju, zna se za koga navijamo.