Goca Tržan: Raša je skinuo košulju kad je čuo duet sa Sandrom Afrikom

Zabava

Goca Tržan je nedavno održala koncert u Sava centru, a sada je ispričala kako je ta večer izgledala iz njene perspektive.

Za bubnjevima je sedeo njen suprug Raša Novaković, a iz publike ju je bodrila ćerka Lena, kao i brojne kolege.

Kad je Raša video da je sledeća pesma duet sa Sandrom Afrikom, odmah je skinuo košulju. Goca je ispričala i da ga je pitala zašto to nije uradio kad je Sofronac izašao.

O Sandri nije štedela reči: "Sandra je izgledala fenomenalno, stvarno prelepo."

Nama je ovo, iskreno, najsimpatičnija vrsta koncertne anegdote — bez skandala, bez drame, samo čovek za bubnjevima koji je shvatio šta sledi.

O samom nastupu rekla je da je Sava centar bio pun i da je bilo mnogo gostiju, a dodala je i da su svi super izgledali. "Radili smo kao životinje, još jedan Sava centar i neću imati kilažu."

Izgleda da se već razmišlja o reprizi — Goca je rekla da prave plan kad i kako, i da ne zna da li je mart preblizu.

A ako ste bili u publici, priznajte: da li ste gledali binu ili bubnjara?