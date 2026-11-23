Zabava

Pevač Željko Samardžić našao se u centru pažnje nakon što su se na društvenim mrežama ponovo pojavile tvrdnje da je navodno bio fiktivno zaposlen u Pošti Srbije i primao platu bez odlaska na posao. Odlučio je da se javno oglasi i demantuje informacije koje, kako kaže, već godinama kruže internetom.

U komentaru ispod jedne objave poručio je da nikada nije bio zaposlen u tom javnom preduzeću, niti da se nalazio na njegovom platnom spisku. Istakao je da prihode ostvaruje isključivo od muzičkih nastupa i penzije, kao i da redovno izmiruje svoje poreske obaveze — uključujući, kako je naveo, porez na ekstra profit koji kao penzioner plaća državi.

„Nikad u životu nisam imao nikakve veze sa Poštom Srbije“, napisao je pevač, uz tvrdnju da nije tačno da je ikada bio na bilo kom platnom spisku.

Samardžić je posebno naglasio da ga pogađa to što se iste tvrdnje pojavljuju gotovo svake godine, naročito uoči njegovih koncerata. Zbog toga je izrazio sumnju da neko namerno pokušava da naruši njegov ugled i poručio: „Mislim da je veliki greh optužiti nevinog čoveka.“

U istoj poruci zamolio je ljude da razmisle kako bi se osećali da neko tako lažno optužuje njihovog dedu ili oca. Dodao je i da je u vreme interneta i laži sve moguće, pa i da vas mrze bez razloga, a poruku je završio potpisom sa ljubavlju i poštovanjem.

Podsetimo, Samardžić je svojevremeno otvoreno govorio o borbi sa Hašimotovim sindromom, autoimunim oboljenjem štitne žlezde, za koje dugo nije znao da ga ima. Objasnio je da mu je zdravstveno stanje znatno bolje otkako redovno uzima propisanu terapiju i da svako jutro popije po jednu tableticu.

Pevač je priznao i da ga je dijagnoza iznenadila, budući da je tek kasnije saznao koliko je to oboljenje rasprostranjeno. Dodao je da od njega uglavnom obolevaju žene, ali da je i njega zadesilo, i da je kasnije saznao da dosta njegovih prijatelja ima isti sindrom.