Zabava

Folk pevač Ljuba Aličić, koji je tokom višedecenijske karijere nastupao na brojnim romskim veseljima širom Evrope, prisetio se jedne od najneprijatnijih svirki u karijeri. Sve se odigralo u Milanu, pre približno 35 godina, na njegovoj prvoj romskoj svadbi. Kako je ispričao, na tom nastupu je bio jedina zvezda.

Veselje je trebalo da traje dva dana, ali je već prvog dana nastao potpuni metež. Usred slavlja među gostima se proširila priča da mlada navodno nije nevina.

– Odjednom su počeli da sevaju noževi i viljuške... Svi osakaćeni i fajront. Ja gledam mladoženju, a on sedi i razbija pivske flaše – ispričao je Aličić.

Zbog ozbiljnog incidenta muzičarima je naređeno da odmah napuste slavlje i vrate se u hotel. Ali samo nekoliko sati kasnije usledio je neočekivani preokret.

– Rekli su nam da odmah bežimo u hotel jer nema više svirke. Posle tri sata došao je gazda i rekao: „Ljubo, ustajte, mlada je nevina, idemo da se veselimo!“ – prisetio se pevač.

Aličić je potom govorio o raskošnim romskim veseljima, poznatim po velikodušnim domaćinima i izuzetno visokom bakšišu. Kao primer naveo je svadbu u Francuskoj na kojoj su nastupale brojne estradne zvezde – među njima Lepa Brena, Šaban Šaulić i Zorica Brunclik. Tada su, kako je rekao, bili franci, ali kada bi se preračunalo u evre, cela svadba koštala je oko tri miliona evra.

Pevač je objasnio i da su ovakva slavlja naročito raskošna u evropskim zemljama u kojima živi brojna romska dijaspora, zbog čega i sam češće nastupa u inostranstvu nego u Srbiji. Ti ljudi, kako je rekao, znaju da se vesele i daju veliki bakšiš, a takvih svadbi u Srbiji nema jer narod više novca ima u Italiji, Francuskoj i Austriji. Na svadbama po Srbiji retko peva i retkost je da ovde bude tako bogata svadba.