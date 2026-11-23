Zabava

U bekstejdžu, pred početak snimanja nove emisije „Zvezda Granda“, Ana Sević je izvadila telefon i pokazala fotografiju koja joj je probudila brojne emocije. Na slici su Saša Popović i njena ćerka Lorena, koja je tada imala svega dve godine.

Voditeljka je tom prilikom pokazala sliku iz svog telefona i vratila se u jedan poseban period svog života.

– Ovo mi je malopre suprug Danijel poslao, izašla mu je ova fotka na telefonu – rekla je Ana pred kamerama. Objasnila je i da je Lorenu nekoliko puta dovodila u studio, da je baš volela da dođe, da su dolazile na snimanje „Zvezde Granda“ i da se jednom prilikom fotografisala sa Popovićem.

Slika ju je podsetila upravo na Popovića, o kome, kako kaže, razmišlja svakodnevno. Često gleda stare fotografije i, kako tvrdi, na njega pomisli svaki dan.

– Obuzmu me i radost i tuga – rekla je voditeljka. Radost, objasnila je, jer je rasla uz tog čoveka i mnogo toga naučila od njega, a tuga jer nije više sa nama. Dodala je i da čovek takav gubitak prihvati, ali da se s njim nikada u životu ne pomiri.

Ana je ispričala i da svaki put kada uđe u studio pomisli na Popovića i da veruje da je on na neki način i dalje tu, da prati sve što se dešava i da bi bio zadovoljan onim što vidi. Kaže i da joj se često dešava da, dok je na sceni, pogleda levo, pomisli na njega i zapita se kako bi odreagovao i šta bi uradio u toj situaciji. Opisala ga je kao čoveka koji napravi šou za dve i po sekunde.

Neke slike u telefonu ne skrolujemo dalje. Ova je očigledno jedna od njih.