Zabava

Indira Radić vratila se proteklog vikenda sa nastupa, a već na aerodromu otvoreno je govorila o aktuelnim temama – od publike u manjim sredinama i svog odnosa prema javnom pojavljivanju do razloga zbog kojih je odbila gostovanje u emisiji Svetlane Cece Ražnatović. Poručila je i da bira mir.

Pevačica ne krije da se povukla iz javnog života i da joj gužva, čekanje i protokoli sve manje trebaju. Sve što ima da kaže, kaže preko društvenih mreža.

„Mladi ljudi dosta idu u manje sredine“

Najpre se osvrnula na nastupe i publiku u manjim sredinama. Kaže da joj je dobra organizacija ključna u svakodnevnom funkcionisanju i da mladi ljudi takođe dosta idu u manja mesta, jer su tamo ljudi normalniji i prirodniji.

Navela je i da za 45 minuta stigne na aerodrom, što joj je važno zbog organizacije, a dodala je i da viđa i ostale na Komsaju.

„Umorila sam se od scene, guranja i protokola“

Posle toliko godina na estradi, priznaje, više ne oseća potrebu za gužvama i čekanjem po protokolima.

– Umorila sam se od scene, guranja, čekanja na sve te protokole... – poručila je Indira, uz objašnjenje da s godinama smatra da joj to ne treba.

Kaže da je dovoljno da se s ljudima vidi i ispriča i bez svega toga, da je ionako sve na internetu i da sve što ima da saopšti uvek kaže ljudima preko društvenih mreža. Zahvalila je na pozivu i ovog puta, javno, ali je naglasila da je njeno legitimno pravo da se povuče i da ima svoj mir.

Za Cecu moralna odluka

O odbijanju gostovanja u emisiji kod Svetlane Cece Ražnatović govorila je bez uvijanja. Istakla je da Ceca razume njen izbor i da je reč o njenoj ličnoj i moralnoj odluci, a da fokus sada stavlja na unutrašnji mir i nove životne pesme koje priprema.

– Ako ne idem nigde, to je moja moralna odluka... – rekla je, dodajući da je to prenela i Ceci i da to treba svi da razumeju.

Sebe opisuje kao divlji tip žene koja voli sve što je opušteno, a dodaje i da su ljudi već shvatili kakva je. Priznaje i da se nekad zapita čemu pojedine kritike koje pročita.

Kaže i da svako dođe na neki stepen života gde je minus faza, nemaština, gde te priroda života odvede, i da treba da se volimo i poštujemo jer imamo jedan život – ako nismo složni, pita se, šta će nam onda sve ovo.

Navodi i da je sebe dovela dotle da kosmosu kaže šta je prihvatila i da je dobila signale da bude mirna i da je ništa ne može izbaciti iz koloseka. Nikome ne želi ništa loše, to ne projektuje i, kako kaže, to je jedino merodavno. Interesuje je samo da čuje svoj glas i da može da peva. Njene pesme su životne, a takve priprema i za novi projekat.

Komentari sa mreža je nisu dotakli

Na kraju se osvrnula na komentare sa društvenih mreža koje joj je prosledio menadžer. Kaže da je pogledala šta tamo piše i da se ismejala, jer je ne dotiču.

Ljudi, smatra, verovatno od dosade sede i pišu. Poručila je i da nikome ne želi ništa loše i da je sazrela.