Zabava

Pevačica Danica Krstić prisetila se svadbe sa dugogodišnjim partnerom Nikolom i otkrila da je prvu bračnu noć provela sama. Njen muž je te noći ostao u društvu njene kume.

Kaže da se ništa nije promenilo jer su ona i suprug već četiri godine živeli zajedno. Dugo se znaju i brak posmatra kao papir. Bio je, kako kaže, red da se napravi žurka, a Srbi vole velika veselja. Trebalo je napraviti jednu veliku žurku za porodicu i prijatelje, a povod za sklapanje braka bio je upravo dobar provod za najdraže ljude. Privatno su, dodaje, jako opušteni i ne opterećuju se mnogo takvim stvarima, ali su zbog porodica ipak pravili svadbu.

Ona je jedinče i mnogo voli žurke. Nema često priliku da bude na njima, ali voli i da ih organizuje, pa je priznala da su se lepo proveli.

Uloga mlade ipak nosi i naporan protokol, pa Danica nije stigla da se opusti koliko je želela. Kaže da pamti uglavnom to da je bila dobra žurka, jer je trčala na sve strane oko gostiju i kolega. Nije mogla da se skrasi i uzme da đuska ili da se zeza na podijumu, jer su morali da ispoštuju protokol — sad se smej, sad se slikaj, sad ide venčanje. U glavi joj je, kako kaže, bio veliki nered, ali zna da su je noge bolele sedam dana posle venčanja od đuskanja, skakanja i letenja na sve strane. Najvažniji joj je osećaj da je svima bilo prijatno, veselo i zabavno.

Kad su se svetla ugasila, prva bračna noć nije protekla uobičajeno romantično. Pevačicu je savladao umor, a mladoženja je nastavio druženje sa kumom.

On je ostao sa mojom kumom. Oni su bili budni do 4 ujutru, ja do 2, kao nije me bilo … — ispričala je Danica kroz smeh.

Novopečeni bračni par preskočio je i prebrojavanje koverti iste večeri. Ona je rekla da to ne dolazi u obzir i da mogu da rade samo kad se ona odmori.

Nismo ni pravili svadbu radi novca, već radi provoda — zaključila je pevačica.

A koverte? One očigledno čekaju dok se mlada ne odmori.