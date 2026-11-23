Zabava

Emina Jahović održala je sinoć uspešan koncert u beogradskom Sava Centru, a večeras je čeka još jedan.

Kako je rekla, na koncertu je uživala, bilo joj je predivno i drago joj je što beogradska publika i dalje prati njenu turneju.

Emina je tokom karijere snimila brojne duete, ali su joj se sinoć na bini pridružila samo dvojica kolega — Amel Ćurić i Mirza Selimović. Objasnila je i zašto: ima toliko dueta da bi za svaki koncert morala da zove svakog gosta posebno, a takvo usklađivanje je naporno i teško.

Blam me je da stalno zovem nekoga da bude deo mog repertoara, naporno je, jako je teško uskladiti, rekla je.

Dodala je i da mora da navikne publiku da konačno sluša nju i da ona otpeva duete.

Posle prošlogodišnjih koncerata u Sava Centru najavila je veliki nastup u Areni, ali je koncert potom otkazan i pevačica se ponovo vratila u manji prostor.

Otkazivanje je bila odluka nje i njene organizacije, objasnila je, jer neke tehničke i organizacione stvari nisu mogle da se ispune. Nisu, kako je rekla, mogli da se sastave i naprave organizaciju oko Arene.

Otkazali smo što se kaže u pet do dvanaest, to je bila greška, moram da se izvinim ljudima, ali desiće se i ta Arena jednog dana, rekla je.

Finansije, tvrdi, nisu bile u pitanju — košta mnogo, ali košta i Sava Centar. Sa kampanjom, kako je rekla, nisu ni krenuli.

Njeni sinovi Jaman i Javuz sinoć nisu bili u Beogradu. Emina je objasnila i zašto — trenutno su u Londonu, ovog puta sa ocem.

Publika će, dakle, i večeras imati priliku da je čuje, a ona je rekla da mora da navikne publiku da duete otpeva ona sama.