Zabava

Fotografija Nemanje Gudelja u večernjoj šetnji sa sinom Ilijanom raznežila je njegove pratioce. Kadar je na društvenim mrežama objavila Nemanjina sestra Vanja, a na njemu fudbaler drži dečaka u naručju i čvrsto ga privija uz sebe.

Pratioci nisu krili oduševljenje porodičnom srećom poznatog para. Ovakvi kadrovi iz njihovog privatnog života redovno privlače pažnju javnosti, pa je tako i ovaj kadar iz šetnje izazvao pažnju.

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj nedavno su postali roditelji dečaka Ilijana. Ponosni roditelji od tada ne kriju koliko uživaju u porodičnom životu i svaki slobodan trenutak provode sa naslednikom.

Na fotografiji je Nemanja obučen u crnu trenerku, dok je mali Ilijan u svetloj garderobi. Ostalo je manje važno od samog trenutka — tata, sin i večernja šetnja.

Ime Ilijan nije često na našim prostorima. Vezuje se za duboke biblijske korene i simboliku vere, snage i zaštite, a njegovo značenje povezuje se sa hebrejskim imenom Ilija, odnosno porukom „Bog je moj Gospod“.

Nema sumnje da Gudelj uživa u novoj životnoj ulozi i da mu je vreme provedeno sa naslednikom među najdragocenijim trenucima.