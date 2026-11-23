Zabava

Aneli Ahmić i Filip Car ponovo su provodili vreme zajedno u Beloj kući. Ovoga puta su odlučili da se ušuškaju i odmore u krevetu: legli su jedno pored drugog i prepustili se opuštanju i uživanju u zajedničkom društvu. Njihov zajednički odmor ponovo je privukao veliku pažnju gledalaca.

Ostali učesnici rijalitija bili su zaokupljeni svojim svakodnevnim aktivnostima, a njih dvoje su pronašli svoj mir i završili zajedno u krevetu. Time su pokrenuli nove priče i nagađanja o njihovom odnosu.

Ovakvi mirni i bliski trenuci u dvoje posebno su zanimljivi jer se u Beloj kući neprestano komentariše dinamika između Filipa Cara i Aneli Ahmić. Dok su jedni bili posvećeni drugim dešavanjima na imanju, njih dvoje su izabrali da se povuku, legnu jedno pored drugog i provedu vreme opušteno.

Odnos Aneli Ahmić i Filipa Cara od samog početka prate brojni usponi i padovi, žestoke rasprave, pominjanje bivših partnera i dešavanja iz spoljnog sveta, ali i iznenadni momenti bliskosti i zajedničkog odmora.

Zato svaki njihov zajednički odlazak u krevet i opuštanje u dvoje odmah postaje glavna tema među gledaocima i na društvenim mrežama. Svi se pitaju u kom pravcu će se njihov odnos dalje razvijati.