Zabava

Mirjana Joković, jedna od najcenjenijih glumica domaće kinematografije, ponovo boravi u rodnom Beogradu i potvrdila je da planira trajni povratak u Srbiju. Već 36 godina živi u Americi, a u zemlju je došla zbog rada na novom igranom projektu "Teslina pošiljka". Nakon višegodišnjeg rada daleko od očiju domaće javnosti, o svom profesionalnom i ličnom putu govorila je u razgovoru sa autorkom Mirom Adanjom Polak.

Serija zbog koje je došla

Povod za dolazak je rad na novoj seriji "Teslina pošiljka". Glavnu ulogu u tom ostvarenju tumači Stefan Kapičić, a Jokovićeva ne voli previše da govori o ulogama dok se posao ne privede kraju. Kaže da je snimanje divno i da joj je drago što je deo projekta, jer je malo falilo da do njega i ne dođe.

Na istom projektu ponovo igra sa Mikijem Manojlovićem posle dužeg vremena, što joj je, kako navodi, takođe lepo, a društvo joj prave i mlađe kolege i stara garda.

Napominje da pažljivo bira projekte i da uvek traži likove sa manama i dubinom. Glumci, objašnjava, ne treba stalno da rade — tako se istroše i počnu da se ponavljaju. Potreban im je period stišavanja i sakupljanja novih iskustava.

Zaista nisam ni sanjala da će se to pretvoriti u 36 godina

Preko okeana se preselila pre više od tri i po decenije, ali tvrdi da nikada nije planirala da ode zauvek. Otišla sam zato što sam htela da budem u epicentru sveta, a to je tada bio Njujork... Zaista nisam ni sanjala da će se to pretvoriti u 36 godina, priseća se.

Dodaje i da je komociju u nepoznatim sredinama imala još od detinjstva, koje je delom provela sa roditeljima u Africi.

Uprkos decenijama provedenim u Sjedinjenim Državama, naglašava da nikada nije imala problem sa svojom zemljom niti je zaboravila odakle dolazi. Ja planiram da se potpuno vratim... vidim sebe, što se kaže, da se ovde upokojim, kaže i dodaje da ne zna tačno kada će to biti. Ljudi o tome, primećuje, ne vole da pričaju, ali ona s tim nema problem jer je to jednostavno prirodan ciklus života.

Samostalnost pre svega

Iako godinama strogo brani pravo na intimu, Jokovićeva se osvrnula na sopstveno shvatanje braka i zajedničkog života. Partneri, smatra, ne treba da "dopunjuju" jedno drugo. Samostalnost joj je uvek bila presudna i nikada nije verovala u teoriju da ljudi moraju da budu sa nekim da bi ih taj drugi deo ispunio. Prvo moramo sami da budemo kompletne ličnosti, objašnjava, da bismo mogli sa nekim da delimo život.

Posebno je podvukla razliku između samoće i usamljenosti. Samoću vidi kao dragocen prostor stvaranja, unutrašnjeg mira i slušanja sopstvenog bića, u kom svako mora da ima slobodu.

22 godine predaje, više od decenije vodi katedru

Pored glumačke karijere, već 22 godine radi kao profesor glume u Americi, a više od jedne decenije uspešno rukovodi katedrom. O radu sa studentima kaže da mlade generacije svuda u svetu funkcionišu slično zbog interneta i iste količine informacija koje konzumiraju, ali da im je taj zamah tehnologije uskratio pravu ljudsku mudrost. Zato pokušava da ih vrati bazi, klasičnim idejama, brutalnoj iskrenosti i prihvatanju ljudske nesavršenosti.

Glumački poziv, zaključuje, shvata kao dar koji postoji samo ako se bezrezervno prenosi drugima.

Pitanje za vas: da li biste se posle 36 godina preko okeana vratili kući?