Zabava

Pune pozorišne sale nisu slučajnost — one pokazuju koliko je kultura potrebna, a umetnost važna društvu. Sa druge strane, oni koji je stvaraju i održavaju rade u sve težim uslovima, dok budžet za kulturu i dalje počinje nulom. Glumac Strahinja Blažić u intervjuu je istakao da je zaposlenje u pozorištu postalo gotovo nedostižni ideal, a da su kašnjenja sa isplatama honorara gotovo praksa.

„Odnos prema kulturi je odnos prema sopstvenom društvu i njegovoj budućnosti“, kazao je i poručio da je krajnje vreme da se to promeni. Nedavno je u javnom prostoru ukazao na probleme sa kojima se suočavaju kako oni koji rade na sceni, tako i oni iza nje.

Dva paušala isplaćena, treći se čeka

U pozorištu Duško Radović trenutno su isplaćena dva paušala, dok se za treći još uvek čeka isplata. Blažić se nada da će i ta obaveza biti izmirena do kraja ovog meseca. Kako kaže, to se ne odnosi samo na glumce, već na čitav kolektiv: saradnike, tehničare i sve koji učestvuju u radu pozorišta.

Kašnjenja isplata su tokom poslednje dve godine gotovo postala praksa, što je, kako ističe, potpuno neprihvatljivo. Takva neizvesnost direktno utiče na svakodnevicu i egzistenciju i stvara dodatni pritisak. Isplata za obavljeni rad ne sme da zavisi od dobre volje pojedinaca na određenim funkcijama, već mora biti institucionalna obaveza i odgovornost, a redovna isplata osnovno pravo svakoga ko svoj posao obavlja profesionalno.

„Čeka se uplata Grada“

Od uprave su, kaže, uglavnom dobijali isti odgovor — da se čeka uplata Grada i da su se obraćali Gradskom sekretarijatu, odnosno nadležnim institucijama. Na kraju se sve svodi na to kada i kako Grad raspoređuje i uplaćuje sredstva. Blažić dodaje da ne bi ulazio u razloge zbog kojih dolazi do ovakve situacije, jer to nije njegova kompetencija. Ono što očekuje jeste da ljudi koji su postavljeni na određene funkcije odgovorno obavljaju posao za koji su plaćeni i da institucije funkcionišu u interesu građana i ljudi koji u njima rade.

Koliko mu je poznato, sličan problem postoji i u drugim pozorištima. To se odnosi na paušalce, na ljude angažovane po ugovorima na određeno vreme i autorskim ugovorima. Kašnjenja isplata su česta, a često niko od angažovanih ne zna kada će novac biti uplaćen.

Budžet za kulturu počinje od nule

U Dušku Radoviću i Buhi deca se po prvi put susreću sa pozorištem i tu se stvara neka buduća, nova pozorišna publika. Na pitanje koliko je opasno to što se nedovoljno ulaže ili štedi upravo tamo gde se deca upoznaju sa teatrom, Blažić odgovara da budžet za kulturu počinje nulom i da je to najjasniji pokazatelj koliko je kultura zaista važna onima koji donose odluke. Kada kulturu svedete na nešto što počinje nulom, ne treba da čudi ni stanje u kojem se nalaze naše kulturne institucije.

Kultura nije luksuz, niti nešto čega se odričemo kada imamo važnije stvari, kaže. Ona nas obrazuje, razvija kritičko mišljenje, širi vidike, podstiče empatiju i pomaže nam da razumemo sebe i svet oko nas, a posebno je važna za decu i mlade. Ne sme da zavisi od dobre volje pojedinaca, niti da bude privilegija politički podobnih ili ljudi bliskih centrima moći — mora da bude javni interes, dostupna svima i podržana na osnovu kvaliteta, vrednosti i značaja za društvo.

Deset, pa i petnaest godina po ugovorima

Na konferenciji povodom 70 godina postojanja Ateljea 212 govorilo se o finansijskom kolapsu, smanjenim budžetima i urušavanju ustanova kulture. Blažić kao jedan od ključnih problema vidi dugogodišnje ograničavanje zapošljavanja u javnom sektoru. Ono direktno utiče na funkcionisanje ustanova kulture, a jedan od razloga zbog kojih danas ima toliko ljudi angažovanih preko paušalnih i privremenih ugovora jeste upravo to što se ne otvaraju nova radna mesta i što se ljudi ne zapošljavaju.

Zaposliti se u pozorištu postalo je, čini mu se, gotovo nedostižan ideal. Nešto što bi trebalo da bude normalna i ostvariva mogućnost pretvorilo se u nešto gotovo neuhvatljivo. Primeri, i to ne tako retki, su ljudi koji rade po ugovorima na određeno vreme deset, pa čak i petnaest godina, što smatra nedopustivim. Ljudi koji godinama rade u jednoj ustanovi i bez kojih ona ne može da funkcioniše moraju da imaju mogućnost da zasnuju radni odnos.

Važno je, dodaje, i da se konačno uspostavi sistem zapošljavanja zasnovan na znanju, sposobnostima, talentu, profesionalnim i umetničkim kvalitetima ljudi, kao i na stvarnim potrebama ustanove, a ne na partijskim vezama, poznanstvima i neformalnim kanalima. Posebno je važno otvarati nova radna mesta i zapošljavati mlade ljude, kako bi se omogućila smena generacija i kontinuitet rada ustanova kulture.

„Ne možemo govoriti o razvoju kulture ako ne brinemo o ljudima koji je stvaraju“, kaže.