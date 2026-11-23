Zabava

Tika, Đoša, Paja Trošak, Šćepan Šćekić i brojni drugi likovi zauvek će ostati u sećanju publike, baš kao i neponovljiva Žake, koja je pobrala sve simpatije gledalaca. Čuvenu suprugu Tike Špica u kultnoj seriji "Porodično blago" maestralno je dočarala Biljana Nikolić.

Zanimljiv detalj iz tog perioda jeste da su Biljana i njen televizijski partner Predrag Smiljković, koji je tumačio Tiku Špica, ljubavni par bili i van kamera. Glumac je o njihovoj romansi javno progovorio tek nakon što su stavili tačku na četvorogodišnju vezu.

Posle velikog televizijskog uspeha Biljana se povukla iz medija, ali glumu nikada nije napustila. Više od dvadeset godina stalna je članica ansambla Kruševačkog pozorišta, dok je televizijska publika imala priliku da je vidi i u seriji "Igra sudbine".

Iako su prošle decenije, mnogi primećuju da se glumica gotovo nimalo nije promenila, te da je zadržala prepoznatljivu lepotu i harizmu.

Danas živi porodičnim životom u Nišu, ima 48 godina i majka je dvojice sinova, a kako sama priznaje, prolaznici je i dalje oslovljavaju sa Žake.

O etiketi koja je prati govorila je i sama. Kod nas se te popularne uloge nekako 'narodu prime', po tome vas zapamte, sa time vas identifikuju, kazala je glumica.

Priznaje i da joj nije bio problem to što će je neko ko ne zna njeno ime osloviti imenom lika po kome je prepoznatljiva, već to što su je kasnije uvek zvali da igra samo takve uloge.

Nisam želela da celog života igram isti tip uloge i da se iznova ponavljam, jer ovaj posao upravo volim i radim zbog mogućnosti da budete raznovrsni, uvek drugačiji i novi.