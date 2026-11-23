Zabava

Pevačica Vera Matović svojevremeno je otvoreno govorila o neprijatnoj situaciji i razočaranju koje je doživela zbog javnih prozivki na društvenim mrežama od strane Nikole Rokvića i njegovog brata Marka Rokvića, inače sinova njenog prijatelja i kolege, pokojnog pevača Marinka Rokvića.

Kako je objasnila gostujući u emisiji „Grand Magazin“, spor je nastao nakon što je poslala pomoć u vidu pakovanja kisele vode ljudima pogođenim poplavama u Republici Srpskoj, a na pakovanjima su se našli i njeni posteri. Prema njenim rečima, postere su tražili sami ljudi na terenu kako bi se znalo ko je donaciju poslao, dok su fotografije ubrzo osvanule na Fejsbuku i Instagramu.

Vera Matović je istakla da osoba koja je fotografisala vodu verovatno nije imala lošu nameru, ali je usledila oštra reakcija na društvenim mrežama.

– Taj koji je fotografisao pakete vode verovatno nije hteo to da zloupotrebi. Da bi me posle sinovi Marina Rokvića prozvali da sam dno dna i da sam seljanka koja je iz Čačka došla na Dedinje da živi – prisetila se pevačica u emisiji.

Naglasila je i da ju je takav istup duboko pogodio, tim pre što je sa njima ranije imala korektan i blizak odnos, kao i zbog poštovanja koje je gajila prema njihovom ocu.

– Ja sam plakala i branila se da nemam ništa protiv toga, ali mi je jako bilo žao... Ja sam moju decu vaspitala da ne vređaju! Posle ih je bilo sramota – ispričala je.

Pevačica je dodala i da nije razumela razlog za takve reči, ističući da se među kolegama podrazumeva međusobno uvažavanje i da svako nosi svoju odgovornost za izrečeno.

Marinko Rokvić preminuo je 6. novembra 2021. godine u 68. godini, nakon borbe sa teškom bolešću. Iza sebe je ostavio trojicu sinova – Nikolu i Marka, koje je dobio u braku sa suprugom Slavicom Rokvić, kao i sina Darija iz vanbračne zajednice.

Pitanje ostaje isto – da li je poster na pakovanju vode uopšte trebalo da postane tema? Šta vi mislite?