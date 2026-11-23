Zabava

Pevač Boban Rajović rekao je da bi voleo da smanji tempo i radi manje, ali da brojne poslovne angažmane ne može tek tako da ostavi. Razlog je, kako je priznao, njegov sin Andrija, koji je sada uz njega i čija egzistencija zavisi od tog posla.

Rajović je otvoreno govorio o svom trenutnom životnom ritmu i obavezama zbog kojih gotovo svaki vikend provodi van Srbije. Kako je istakao, nikada se nije osećao bolje, ali mu učestala putovanja i rad vikendom oduzimaju dragoceno vreme koje bi voleo da provodi drugačije.

– Nikad nisam bio bolje, fenomenalno sam. Malo me nervira što svaki vikend radim, malo mi to oduzima tri, četiri dana svake nedelje da budem gore preko i nemam vremena. Nije mi stresno, navikao sam – rekao je Boban.

Na pitanje da li postoji mogućnost da u narednom periodu smanji tempo i sebi obezbedi više slobodnog vremena, otkrio je i konkretan razlog zbog kojeg ne može da se odrekne brojnih angažmana.

– Postoji mogućnost da se smanji tempo, voleo bih da radim manje. Moram zbog Andrije, sina, da radim, on je sada sa mnom, jer on sad živi od toga – iskreno je rekao.

Boban Rajović godinama važi za jednog od najangažovanijih pevača na muzičkoj sceni, čiji je raspored gotovo uvek ispunjen nastupima i putovanjima. Ovoga puta je otvoreno pokazao da iza stalnog tempa i čestih odlazaka od kuće stoji i želja da bude oslonac sinu Andriji, koji je sada uz njega i čija je egzistencija vezana za ovaj posao.