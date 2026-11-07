Željko Mitrović gasi spekulacije o „Eliti 10“: ništa se ne menja

Zabava

Željko Mitrović ne planira nikakve izmene u programu Pinka. Spekulacije o tome da li će se „Elita 10“ nastaviti, kako se saznaje, trebalo bi da prestanu — prema saznanjima Alo!, Mitrović planira da se uskoro oglasi za javnost i prekine spekulacije koje se već danima vode na društvenim mrežama. Pink, jednostavno, ne menja ništa.

Izvor blizak čelniku Pinka ne ostavlja prostor za dilemu. „Svaki vid neproverenih informacija mora da se zaustavi“, kaže on i dodaje da Željko ne planira ništa da menja. Emitovanje se, prema njegovim rečima, odvija normalno i tako će biti i nadalje, iako se mnogi pitaju da li će doći do promena u šemi. Mnogi su, očigledno, već spremili teorije.

U međuvremenu, produkcija je donela novu odluku koja je uzdrmala takmičare. Vođa „Elite 10“ Slađana Krnjajić dobila je pismo sa zadatkom da izabere tim od osam učesnika koji će osmisliti ceremoniju Olimpijade, a dalja uputstva slede nakon toga. Pismo je potpisao Veliki šef. Spektakl, dakle, ne staje — samo se seli u ruke takmičara.

Bilo je i izbacivanja. Voditelj Darko Tanasijević okupio je nominovane takmičare u diskoteci zbog igre za dupliranje bodova, u kojoj je pobedila Kristina Petrović. Kada su saopšteni konačni rezultati glasanja publike, imanje u Šimanovcima napustio je Karlo Ječminek, koji se pre toga pozdravio sa cimerima, i uputio se u studio na prvi intervju.

Tamo ga je dočekala voditeljka Dušica Jakovljević. Na pitanje kako se oseća, Ječminek nije krio iznenađenje: „Pa, malo iznenađenje... Nisam očekivao, iskreno, nisam. Mislim da je to zbog moje ugašenosti, bio sam u depresivnoj fazi, ali nisam smatrao da ću pre nekih izaći.“ Dodao je da je mnogo očekivao od sebe, a nije uspeo to da dokaže ljudima, delom i zbog odnosa sa Urošem.

I tako, dok se na mrežama lomila sudbina programa, u Beloj kući se lomila sudbina ceremonije Olimpijade. Ako se ništa ne menja, bar znamo da nove igre za bodove i nova izbacivanja stižu po planu. Neko, prosto, mora da ispadne — makar program ostao isti.