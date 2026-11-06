Marina Tadić o priči da krije muža: ne želi da slika svog partnera

Zabava

Marina Tadić se susretala sa brojnim komentarima — da krije muža. Njen suprug je advokat i ne pojavljuje se u javnosti, pa su mnogi odmah zaključili da ga skriva.

– Ne znam zašto je to ljudima čudno – rekla je jednom prilikom. Objasnila je da ljudi koji su u tom, kako ga je nazvala, cirkusu prave skandale i gluposti i bukvalno na tacni daju ceo svoj život, pa je javnost to prihvatila kao normalno. Kada se pojavi neko ko kaže da ne želi da slika svog partnera, odmah se jave teorije: zašto ona krije, sto posto je neki debeli, stariji muškarac, ili je oženjen. Na kraju se, kako je rekla, zapitate ko je tu lud.

O njihovom odnosu govorila je u emisiji „Bez filtera sa Sarom Miom“. Ispričala je da o njenom poslu uopšte ne pričaju i da ne zna ni da li on zna sve njene pesme. Opisala ga je kao vrlo skromnog čoveka koji ne komentariše muziku i ne meša joj se u posao, jer to, kako je navela, ne bi podnela. Mogu da se posavetuju, ali ništa više od toga da joj govori šta će i kako će. – On je čovek pravnik – rekla je tada.

Pevačica je objavila i da više ne nastupa po klubovima i splavovima i da danas živi od privatnog biznisa. Posle koncerta se povukla, kaže da se ne oseća lepo u tom cirkusu i da je više balerina. Od Nove godine imala je desetak nastupa koje je dogovorila ranije i više ne želi tako da radi.

Želi samo koncerte, što je, kako je rekla, za nju koja je izdala četiri albuma jedino prihvatljivo sada. Ima jednu pesmu za koju se nada da će je izbaciti do rođendana, a posle ćemo da vidimo — zamislila je da to budu koncerti, i to posle 20 godina karijere.

Stara vremena pamti drugačije. Kaže da je učila zanat i da su svirke trajale do četiri, pet sati, pa je u tome bilo smisla. Niko nije gledao u telefon, sedelo se, pilo i uživalo, a publika je pevala svaki stih s njom. Na bini su joj, priča, stalno plakale žene dok je pevala „Kuda idu ostavljene devojke“ — emocije koje su, nažalost, prošle. Ta mesta više ne postoje jer tih ljudi više nema, porasli su i sada žele da idu na koncerte.

Dok je pevala, napravila je više privatnih biznisa i to joj je danas izvor prihoda.