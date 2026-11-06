Rada Manojlović se sama obukla u usku crnu haljinu: Pukao mi je lanac

Zabava

Rada Manojlović pojavila se u četvrtak, 5. novembra, na jednom prestoničkom događaju u uskoj crnoj haljini. Folkerka je izgledala zapaženo, a onda je otkrila da joj niko nije pomogao da se obuče — i da je to ostavilo posledice.

– Ne, sama sam, zato je lanac i pukao. Nije imao ko – rekla je.

Pevačica se potom osvrnula na svoje objave na društvenim mrežama, posebno na Tviter, gde je, kako kaže, dosta aktivna. Objasnila je da su njene misli često nedovršene i da to na kraju ispadne simpatično. Dodala je i da svako ima neki problem u životu, da je svako negde pukao, i da je onda tu ona da se neko nadoveže. Priznala je i da nekada pomisli da napiše nešto, ali odustane jer bi je pogrešno protumačili.

Pevačica je otkrila i da li sledeće godine sprema koncert na Tašmajdanu.

– Tačno je, ali pre će biti jul ili septembar – rekla je.

Rada ne krije ni da je neretko imala problem sa samopouzdanjem. Često ističe i da je jedna od retkih pevačica na estradi koja je prirodna. O svom izgledu i izboru garderobe govori opušteno: za izlazak joj, kaže, niko ne treba, voli uvek da nosi nešto u čemu se oseća dobro, a liniju ne održava ni na koji način — samo, kako se izrazila, vežba prostor.

Što se Tašmajdana tiče, koncert je, prema njenim rečima, moguć u julu ili septembru.