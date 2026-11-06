Veliko iznenađenje u „Nikad nije kasno“: voditeljka Vesna Milanović postala član žirija

Zabava

Vesna Milanović, koju publika svake nedelje gleda u emisiji „Grand specijal“, ovog puta se u Grandovom studiju pojavila u potpuno drugačijoj ulozi — kao novi član žirija emisije „Nikad nije kasno“. Umesto uobičajene voditeljske uloge, čekalo je mesto za kojim se odlučuje o sudbini takmičara, a njen dolazak iznenadio je sve prisutne.

Pre početka snimanja u bekstejdžu su se okupili voditelji i članovi ekipa Žika Jakšić, Dragana Katić, Saša Milošević Mare i producent Ivan Vukićević, pa su vreme iskoristili za razgovor i opuštanje. Druženje je prekinuo Vesnin dolazak. Stigla je nasmejana i raspoložena, a srdačan pozdrav sa celom ekipom izazvao je osmehe u bekstejdžu.

Ubrzo nakon nje u studio je stigao i pevač Halid Muslimović, čiji je dolazak dočekan sa velikim oduševljenjem. Srdačni susreti i pozitivna energija iza kamera još jednom su pokazali koliko je atmosfera u bekstejdžu važan deo ovog muzičkog takmičenja.

Halid je govorio i o estradi i o takmičarima. „Na estradi su podjednako zastupljeni i muškarci i žene“, rekao je, a o radu sa starijim kandidatima dodao da je teže napraviti zvezdu od njih, jer već imaju izgrađene stavove, od životnih do muzičkih stilova. „Slušam ja njih, slušaju i oni mene“, kazao je, i poručio da ima kandidata koji su i u poznim godinama napravili ozbiljnija imena, te da je ta misija uspela. Spomenuo je i da mu je taj dan poseban jer je rođendan njegove majke.

A vi, da ste na njenom mestu — biste li zamenili mikrofon za stolicu žirija?