Surogat majka koja je Mariji Šerifović rodila sina: udata, ima svoje dete i visoko je obrazovana

Zabava

Marija Šerifović dobila je sina Maria krajem 2023. godine, uz pomoć surogat majke koja je trudnoću iznela u Americi. Ceo proces držan je u strogoj tajnosti, a o njemu je javno progovorila Nada Obrić, pevačica koja je veoma bliska sa Marijinom majkom Vericom.

Obrić je otkrila da je znala sve, a o ženi koja je na svet donela malog Maria iznela je pojedinosti. Prema njenim rečima, surogat majka je udata, ima svoje dete i visoko je obrazovana — to je posebno naglasila. Dodala je i da misli da joj je to bio prvi put da bude surogat majka.

"Ona ima svoje dete, ima svog muža", rekla je Obrić, pa slikovito opisala uslove koje je Marija obezbedila: "Ta žena je dobila od ptice mleko."

Proces u Sjedinjenim Američkim Državama, prema podacima koji su izašli u javnost, košta između 160.000 i 193.000 američkih dolara. Surogat kompenzacija, odnosno direktna naknada majci, iznosi 55.000 do 75.000 dolara. Klinika i vantelesna oplodnja (IVF) dolaze na 25.000 do 35.000 dolara, prenatalna nega i nadzor na 5.000 do 10.000, a birokratija i putni troškovi na 2.000 do 3.000 dolara.